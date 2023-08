Larry Angulo sobre su gol en Libertadores: “Yo creo que más bien fue un pase”

Larry Angulo con Deportivo Pereira (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images) / RAUL ARBOLEDA

Larry Angulo fue el autor del gol que concretó el empate de Deportivo Pereira ante Independiente del Valle en los octavos de final de la Copa Libertadores. El centrocampista habló con El Vbar de Caracol sobre la hazaña que logró en el Estadio Olímpico Atahualpa y compartió sus impresiones del proyecto Restrepo de cara a los cuartos de final de este torneo en el que El Grande Matecaña está haciendo historia.

El caleño admitió que el tanto que les permitió el empate, no fue un remate al arco. “Yo creo que más bien fue un pase. Porque recuerdo en el primer partido, trate también de ubicarlo, pero con zurda, que el arquero me lo tapó abajo”, confesó el jugador. “Habíamos trabajado eso, en que al arquero le costaba abajo y me quedó perfecta para ubicarla ahí al palo”, añadió confirmando la ardua preparación que han ejecutado para lograr la victoria.

Además, se mostró satisfecho con su desempeño en un momento clave del campeonato. “Yo creo que ahí yo solté un peso que tenía en la espalda, de mucha inestabilidad tanto futbolística como personal y creo que este puede ser un impulso para retomar el nivel que yo sé y siento que puedo dar”, señaló respecto a las lesiones y el bajo rendimiento que lo había perseguido en temporadas pasadas.

El proyecto de Restrepo

Resaltó el trabajo que ha hecho el director técnico, a pesar de recibir a 16 jugadores nuevos , logró materializar un trabajo colectivo ejemplar que le ha permitido marcar la historia del club. Angulo atribuyó la remontada en el segundo tiempo a la charla que recibieron en el descanso que, a pesar de ser contundente, les permitió replantear lo que estaban ejecutando en la cancha.

“En la charla nos hizo sentir como que no sabíamos qué nos estábamos jugando. Recalcó mucho que estamos en Ecuador, jugando en octavos de Libertadores y creo que eso también fue algo que nos llevó a mejorar mucho en el segundo tiempo, a mantenernos un poco más fuera del área que estábamos defendiendo dentro del área prácticamente todo el primer tiempo y esas palabras nos llenaron para salir con mucho mas pudor al segundo tiempo”, afirmó.

Finalmente, reconoció que el Palmeiras es un rival fuerte y que tienen que salir a ganar. “Sabemos que es un equipo muy complicado que en los últimos certámenes de la Copa Libertadores ha sido protagonista, tiene muy buenos jugadores, muy buenas individualidades”, señaló. “El profe es muy analítico por eso creo que planificará el partido perfecto para eso y vamos a trabajar paso a paso, partido a partido hasta llega allá y podemos dar un golpe”, concluyó al dar su voto de confianza nuevamente a las estrategias del director técnico.

Estas fueron las declaraciones de Larry Angulo:

Planteamiento: En general el partido fue muy analizado por el cuerpo técnico y por el analista de videos porque también siempre nos recalcaban que la defensa de Independiente del Valle, cuando llegábamos al área, se hundía mucho, llegaba a cerrar mucho las 5 con 50, esa zona quedaba siempre libre. Y en el partido de aquí aprovechamos mucho pero no fuimos contundentes. Creo que lo analizamos muy bien y con Zuluaga nos entendemos muy viene en esa zona porque cada vez que yo la tengo él se me intenta mover ahí y yo igualmente. Con el pase yo creo que estaba tan bien ubicado que desde antes de rematar miré al arquero, por eso creo que se me hizo mucho más fácil ubicársela allá.

Un gol temprano: Si hablamos mucho de que los primeros minutos nos iban a someter que estuviéramos muy concentrados en esos minutos que cuando pasáramos esa marca de los 15-20 minutos, podríamos ya tomar el control del partido. Desafortunadamente se encuentra con un gol rápido, en el momento, claro nos dio duro porque no esperábamos tan a temprano trámite el partido. Sin embargo, al pasar el partido logramos sostener mucho, alejar un poquito del arco, aunque sí tuvimos como la autocrítica de que en el primer tiempo no hicimos el partido que teníamos planificado.

Fue un partido difícil: Tuvimos momentos difíciles porque planificamos el parido más o menos igual como se había hecho en Pereira de cerrar los pasillos interiores. Sin embargo, en este partido ellos aprovecharon más las bandas y nos sometieron fue a centros. Afortunadamente, tenemos buenos defensas que van muy bien y fuerte arriba. Le supimos dar la vuelta creo yo y ese es el fruto del buen trabajo táctico que hemos venido realizando.

Métodos de Restrepo: Sí normalmente lo hace en grupo, más o menos una vez a la semana es seguidor fiel de Simeone, porque una vez a la semana anos lee un párrafo de lo que dice. Nos mantiene muy empapados de fútbol mantiene enviando videos y nos coloca a hablar con el analista de videos donde podemos ser más contundentes antes de cada partido estudiamos mucho al rival, línea por línea entonces yo creo que es muy enfocado, didáctico. Quiere que uno esté viendo el futbol 24/7.

Haciendo historia en Copa Libertadores: El partido de Pereira lo planificamos así creo que en Pereira tuvieron menos espacios que en Ecuador, en Ecuador nos ganaron muchas jugadas por el tema de la altura porque en momentos sentíamos mucho eso. Lo planificamos de esa manera, pero ellos nos cambiaron un poco el pensamiento que teníamos del partido. Porque en el partido de ida atacaban mucho por el pasillo interior, pero en este partido sumaron muchos más jugadores en el as bandas y se nos complicó un poco hasta que vimos como debíamos ir saltando jugador por jugador.

Equipo que mejor le pagó: Cuando estuve en América, me pagaba América y Medellín. Pero yo creo que un solo club que se haya hecho cargo del pago creo que es aquí en Pereira.