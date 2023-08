Montería necesita de una ruta de generación de ingresos: Liliana Yúnez

Montería.

Liliana Yúnez Luquetta, fisioterapeuta con especializaciones en Seguridad Social y Gerencia Pública, se reconoce como una mujer con carácter a la hora de defender su tierra. Con 25 años de experiencia en el sector privado y ocho años en el sector público generando empleos, es candidata a la Alcaldía de Montería por la coalición ‘Unidos por Montería’.

Fue concejal de Montería en dos periodos: de 2012 al 2015 y de 2016 al 2019 por el Partido Conservador Colombiano.

“Llegué al Concejo de Montería por la cuota de género, que en su momento se debía cumplir por parte de los partidos políticos que estaban participando en las elecciones del año 2011. Desde ahí empecé a construir esta candidatura, tiendo en cuenta que la gente ha creído en mi proyecto político”, dijo la aspirante a la Alcaldía en diálogo con Caracol Radio.

Pese a que fue elegida dos veces concejal por el Partido conservador, para esta aspiración no recibió el respaldo de los jefes de esa colectividad en la capital de Córdoba.

“El Partido no creyó en mí, así de fácil te lo digo. No creyó en la mujer. Ellos sabían que en mí había una mujer con deseo de ser la primera alcaldesa de Montería, pero en ese momento no creyeron, cosa que me extraña hoy, que nuestro senador (Marcos Daniel Pineda) salga con otra mujer al lado, teniendo a una mujer que trabajó 12 años en su equipo y que realmente debería haberla visto. Trabajé con él en campañas para alcaldías y congreso, pero lamentablemente no me dieron la oportunidad. Sin embargo, la política es cambiante y cada quien tiene que ir por sus sueños, por eso con mi equipo y con las bases populares conformamos el movimiento ciudadano Unidos por Montería”.

Liliana Yúnez formalizó su inscripción con el respaldo del coaval proporcionado por el partido Gente en Movimiento. Se inscribió el pasado 29 de julio, pese a que se encontraba a la espera de la validación de las firmas de su grupo significativo por parte de la Registraduría.

“Hasta ayer (jueves 3 de agosto) la Registraduría nos certificó las firmas. A todos les llegó, a mí fue la única que me demoró tanto, pero gracias a Dios nos avalaron 51.750 firmas, respaldando mi movimiento y mi candidatura a la Alcaldía de Montería”.

La candidata manifestó que hoy Montería necesita de una ruta de generación de ingresos para dejar ser una de las capitales del país con mayor índice de desempleo, y que partir de esa necesidad se basará su plan de gobierno.

Además de Liliana Yúnez, otras candidatas a la Alcaldía de Montería son Natalia López Fuentes y Yalenis Mazon Esquivel. Con referencias a ellas, expresó que se diferencia de sus colegas candidatas en que tiene la experiencia sirviendo desde lo público.

“Mi experiencia no la construí en tres meses, además de que tengo independencia política. Quiero decirles a los monterianos que la única independiente se llama Liliana Yúnez”, concluyó esta mujer de 50 años, quien afirmó que no declinará su candidatura y que se mantendrá firme hasta las elecciones regionales del próximo 29 de octubre.