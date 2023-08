Juan Pablo Vargas no será jugador de Santos ¿por qué se cayó su fichaje?

Juan Pablo Vargas en Millonarios (Photo by Gledston Tavares/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

Millonarios había llegado a un acuerdo con Santos de Brasil para traspasar al defensor Juan Pablo Vargas. Sin embargo, el negocio no se dio debido a que el futbolista no pasó los exámenes médicos.

En la segunda fecha de la liga colombiana, el Embajador se enfrentó al Deportivo Pereira en un partido cerrado donde ninguno de los dos equipos logró abrir el marcador, en este encuentro el costarricense sufrió una lesión que le impidió estar en el juego amistoso ante Crystal Palace y luego ante Alianza Petrolera.

En un inicio se decía que podría ser un tirón, pero aparentemente es más grave lo que se pensaba. Previo al proceso de negociación, el jugador costarricense renovó contrato con el conjunto bogotano, con el propósito de darle ingresos al equipo en caso de llegar a un acuerdo de compra con algún club.

Todo parecía marchar según lo planeado y estaba siendo considerado por Santos como posible fichaje. El defensa inició negociaciones con el equipo brasileño e incluso viajó a Sao Paulo para realizar los exámenes médicos necesarios para concretar su traspaso.

Se dice que el equipo brasileño ya tenía conocimiento de la lesión a pesar de que nunca se hizo oficial el parte médico, precisamente para proteger la opción de compra del defensa de 28 años. Sin embargo, el posible desgarro que parecía no tener gran importancia, terminó condenando al jugador.

Se cayó la vinculación de Juan Pablo Vargas al Santos. Por la lesión sufrida ante Pereira no le pudieron hacer la prueba de esfuerzo y no cerraron el negocio. Sin embargo el regreso de Daniel Ruiz a Millonarios sigue en pie.@MillosFCoficial @SantosFC https://t.co/kBBM7LrHgX — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) August 2, 2023

Según el periodista Cesar Augusto Londoño, luego de que Vargas no pudiera superar con éxito la prueba de esfuerzo, el acuerdo con Santos no se puedo cerrar, pues no están dispuestos a comprar a un jugador lesionado y el periodo para inscribir nuevos jugadores finaliza este miércoles.

El incidente ante Pereira obliga al tico a regresar al conjunto albiazul hasta nueva orden, a menos que surja una nueva negociación. Por su parte, el cuadro albizul espera poder contar con Daniel Ruiz, quien estaba a préstamo en el cuadro Peixe, pero ante la falta de minutos, su cesión caducaría antes de lo acordado, que es diciembre del presente año.