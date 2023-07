Juan Pablo Vargas da indicios de su lesión ¿cuánto tiempo podría estar de baja?

Millonarios no pasó del empate sin goles ante Deportivo Pereira en su segunda salida por la Liga Colombiana. El equipo de Alberto Gamero tuvo falencias en la generación y la finalización del juego, sin embargo, en defensa mostró solidez con Juan Pablo Vargas como líder de la zaga.

Pero no terminó bien el partido para el jugador costarricense que regresaba a El Campín luego de no poder estar en el partido de la final ante Nacional, ya que en una jugada en la que un jugador Matecaña se iba a poner a disposición de Álvaro Montero, el defensor se llevó su mano a la zona inguinal con gestos de dolor.

Tuvo que ser atendido por el cuerpo médico y casi que de inmediato fue sustituido para darle paso a Samuel Asprilla. Una vez terminó el encuentro, Vargas atendió a la prensa y dio algunos indicios de lo que podría ser su molestia.

“Yo creería que fue tipo tirón, desgarro en el aductor. El lunes voy a hacer la resonancia para saber con exactitud y no tirar diagnósticos al aire sin saber lo que puede ser”, dijo en principio. “Estaba siendo un buen partido y son cosas del fútbol, uno no quiere lesionarse, pero a pesar de no tener un día de vacaciones, había seguido el ritmo. Pero sí es necesario tener sus vacaciones en momentos de desgaste”, añadió respecto al tema.

Alberto Gamero, entrenador del cuadro Embajador, también se refirió al tema en rueda de prensa. “Ya el médico informó que se debe hacer una resonancia y lo más seguro es que no va a viajar (a Estados Unidos). Sintió que el abductor se le abrió”, detalló el técnico samario.

¿Cuánto tiempo podría estar de baja?

Dependiendo del alcance de la lesión, su tiempo de rehabilitación puede variar. En caso de que sea grado 3, podría tener un tiempo de baja de hasta 6 a 8 semanas, si es más leve serían entre 2 y 3 semanas.

Así las cosas, Millonarios pierde a su zaga defensiva de manera momentánea, teniendo en cuenta que Andrés Llinás estará fuera de las canchas cerca de dos meses debido a problemas en su rodilla, por lo que Gamero deberá recurrir a una defensa alterna para encarar el primer tramo del torneo.