Juan Pablo Vargas pone fin a su ciclo en Millonarios: Santos de Brasil lo espera

Juan Pablo Vargas es el protagonista de una de las bombas en el mercado del fútbol colombiano. El defensor costarricense deja Millonarios y será nuevo jugador de Santos de Brasil, tal y como dio a conocer César Augusto Londoño. Su continuidad en el equipo Embajador estaba en duda debido a que no había renovado el contrato que se le vencía en diciembre del presente año, por lo que se llegó a un acuerdo para que saliera traspasado.

Si bien el defensor quería continuar en el cuadro capitalino, al llegar la oferta del conjunto brasileño se consideró. Sin embargo, buscó la manera para que el equipo con el cual consiguió el título de la Liga Colombiana en el último semestre, generara algún ingreso con su salida. De hecho, Millonarios conservará un 20% del pase del defensor además de percibir dinero con su movimiento.

Vargas, esperado en Brasil

Este lunes era esperado en suelo brasileño el defensor de 28 años para llevar a cabo los exámenes médicos y firmar contrato con el Peixe para realizar la inscripción en la liga antes del miércoles, día en el cual se cierra el mercado de pases. Según información de Alef Santos, el club lo esperab a él y al otro defensor central João Basso, que llega procedente de Arouca de Portugal y haría dupla con Vargas.

Daniel Ruiz y su regreso a Millonarios

El joven volante de 22 años habría entrado en la negociación. Se habría llegado a un acuerdo para que regrese al conjunto Embajador, luego de haber estado en préstamo desde enero del presente año y este se extendía hasta diciembre, pero ante la negativa del cuerpo técnico de no contar con él, se habría acordado de que vuelva anticipadamente a Millonarios.

No obstante, es información no es oficial por parte del cuadro albiazul. De hecho, Alberto Gamero declaró recientemente que no le han comunicado esta situación, así como tampoco se le había informado, por lo menos hasta después del amistoso ante Crystal Palace, de la salida de Vargas.