AT de Sao Paulo sobre James: “Viene a subir el nivel de los jugadores que están a su lado”

Sao Paulo jugó su primer partido desde el anuncio del fichaje de James Rodríguez. Los paulistas empataron de local sin goles frente a Bahía. Lucas Silvestre, asistente técnico, y quien dirigió el encuentro de este domingo por la suspención de Dorival Júnior, se refirió a la llegada del colombiano al conjunto brasileño.

El hijo de Dorival Júnior aseguró que el cucuteño los ayudará a llegar más fuerte de cara al final de la temporada. Además, mencionó que es un jugador que necesitan en la plantilla. James será una pieza fundamental en el cuadro paulista, no sólo por la forma de jugar, sino también por el esquema táctico que usa el equipo.

Sobre su estado físico, Silvestre dijo: “Todavía no tenemos idea de cómo llegará James. Creo que se presentará en los próximos días, luego pasará por todos los aspectos médicos y fisiológicos que traerán los datos y nos respaldarán para pensar en una fecha para que juegue. Esperamos que sea lo antes posible. La idea es trabajar mucho con James. Si no me equivoco, su último partido fue en abril. Ya estaba entrenando solo. Es trabajar con él para ponerlo en condiciones lo más rápido posible, porque será fundamental para elevar la calidad de nuestro equipo”.

El asistente técnico también comentó sobre la adaptación de James al esquema táctico de Sao Paulo: “James es un centrocampista de último pase, que siempre está poniendo a los atacantes de cara a la portería y al mismo tiempo es un deportista que marca goles. Es una característica fundamental en la plantilla, más aún por nuestra forma de jugar. Es un jugador que encajaría muy bien en el sistema, podría jugar en cualquiera de los papeles centrales que venimos jugando, o incluso en otra situación siendo la punta del diamante, como segundo delantero”.

“James, si pensamos en la calidad técnica, podría haber sido uno de los grandes fichajes del fútbol brasileño. Sin duda puede subir mucho nuestro nivel. Necesitamos que esté en condiciones de jugar lo antes posible. Desde el momento en que llegue tendremos un panorama de lo importante que será James, pero sin duda por lo que ya sabemos del deportista viene a subir el nivel de los jugadores que están a su lado”. aseguró el hijo del técnico Dorival Júnior.

Después de los exámenes médicos, y de analizar los resultados, Sao Paulo podra decidir cuándo debutar con James Rodríguez en su equipo. Los Paulistas tendrán que enfrentar a San Lorenzo por la Copa Sudamericana el jueves 3 de agosto. En caso tal de no estar listo para ese encuentro, James podría estar con el equipo frente a Atlético Minero, el próximo domingo 6 de agosto.