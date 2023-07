Manuela Vanegas, autora del gol histórico: Es lo más importante que he hecho en mi carrera

El nombre de Manuela Vanegas ya se encuentra escrito en los libros de historia del fútbol colombiano. Su gol agónico marcado ante Alemania en el Mundial entra tranquilamente en las anotaciones más importantes que se han conseguido en el balompié del país.

A los 22 años, Vanegas fue protagonista con el tanto marcado al 90+7, en lo que fue una de las últimas acciones del partido. Su salto y la conexión de cabeza hizo recordar el gol de Yerry Mina ante Inglaterra en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Para ella, es lo más importante que ha hecho en su carrera y la felicidad la expresó en atención a los medios de comunicación.

“Este equipo sigue haciendo historia, para mí es algo soñado, es lo más importante que he hecho en mi carrera. Felicidad de brindarle esto a Colombia y a mi familia”, expresó sobre las emociones que le dejan este histórico suceso.

“Es una jugada preparada. Con Leicy hablo mucho de que me gusta que cobre para sacar el balón de la zona de Alemania. Tenía la convicción que me iba a quedar una y las oportunidades hay que aprovecharlas. Muy feliz por lo que fue el partido y el contexto. Solo recuerdo que me levanto, golpeo el balón y veo que entra abajo, no me la creía, lloré, fue impresionante. Me imagino la alegría de toda Colombia que me enviaron la energía para marcar este gol”, detalló al respecto de la anotación que hizo levantar a todo un país en la madrugada de Colombia.

Sobre el triunfo conseguido frente a las dos veces campeonas del mundo y aspirantes al título en Australia y Nueva Zelanda, manifestó que: “es una victoria muy importante, es contra uno de los equipos potencia, favoritos para muchos, pero Colombia humildemente trabaja muy bien. Hemos hecho historia, lo de hoy fue historia, queremos seguir haciendo. No solo ganarle a Alemania, sino ir por mucho más”.

Vanegas surgió Formas Íntimas luego de tener sus primeros contactos con el fútbol como portera y en el popular micro. Su debut en la Copa Libertadores se produjo como arquera en reemplazo de Sandra Sepúlveda, convirtiéndose en la jugadora más joven en disputar este torneo internacional. Posteriormente pasó a ser lateral izquierda en Envigado, luego llegó a Atlético Huila e Independiente Medellín, club que la catapultó al fútbol de Europa con su arribo al Espanyol y actualmente defendiendo los colores de la Real Sociedad de España.