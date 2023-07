Luis Narváez crítica fuermente al Junior del Bolillo: “No estamos jugando a nada”

Luis Narváez, exjugador del Junior y capitan cuando el equipo se coronó campeón en 2018-2019 bajo la dirección de Julio Comesaña, habló con El Alargue de Caracol sobre la realidad actual del equipo. Narváez mostró su frustración ante la situación por la que está pasando el club barranquillero y afirmó que los resultados que se han visto hasta el momento lo afectan de manera personal, pues le resulta “horrible” ver a sus compañeros efrentando tan fuertes críticas

Aunque no lanzó un ataque idirecto al Bolillo, sí realizó un llamado de atención. “No estamos jugando a nada, porque el equipo queda partido, el equipo ataca mal, no defiende bien”, señaló. “Para jugar en el Junior tienes que tener carácter, a veces yo veo que hay jugadores que se bajonean y que pierden el rumbo por eso”, añadió al afirmar que el factor mental les podría estar afectando, teniendo en cuenta la idiosincrasia de los barranquilleros que exigen que su equipo juegue en el más alto nivel.

Sin embargo, aunque resaltó que la culpa es compartida entre los jugadores y el director técnico, no dudó en mencionar que puede que el estratega se haya equivocado en los planteamientos, pero resaltó que aquel que entre en la cancha tiene que matarse por la camiseta que tiene puesta. “No creo que el Bolillo le vaya decir a los jugadores que jueguen mal, que le metan catro goles con Cúcuta”, comentó.

Luego de ganar seis títulos con el Junior entre 2011 y 2019, Lusi Naváez hizo un llamado a la honestidad en el camerino. “Cuando estamos mal hay que tirar para el mismo lado todos así que vamos. No solamente es peleando, sino que hay que decirse las cosas y encararse de frente”.

“Si la cosa sigue así el profe no dura mucho”, concluyó, teniendo en cuenta lo complicada que está la situación con la hinchada de los rojiblancos.

Estas fueron las declaraciones de Luis Narváez;

Hay tensión en el equipo: Es horrible porque ver a mi compañero, como lo están tratando, nuestra hinchada, eso es horrible porque nosotros vivimos épocas malas también pero no así como ellos. Comenzaron perdiendo tres partidos y es muy dfícil. En la ciudad en la que están, Barranquilla es muy jodido jugar, cuando no tienes la mentalidad fuerte es muy complicado porque ahí te bajoneas. Yo vi muchos jugadores que estuvieron al lado mío, eran muy buenos y cuando la gente los “puteaba” se venían abajo y para jugar en el Junior tienes que tener carácter, a veces yo veo que hay jugadores que se bajonean y que pierden el rumbo por eso.

Junior actual: No estamos jugando a nada, porque el equipo queda partido, el equipo ataca mal, no defiende bien. Entonces no hay unidad concreta de cómo juega el Junior hoy. Yo te digo, nosotros tuvimos un equipo así como está el Junior hoy, pero para que nos hicieran un gol era difícil. Cuando marcábamos un gol no nos metían gol a nosotros tampoco, entonces tuvimos también un equipo así donde nada más jugaba Bladimir y Tolosa arriba, pero con nosotros en el medio para que no pasaran, atrás éramos jodidos. A la gente no le gustaba depronto cómo jugabamos nostros pero teníamos resultados, llegamos a las finales, llegamos a una final contra Nacional, también con un equipo simialr a ese pero a nosotros se nos veía el amor, las ganas y el futbolista del Junior tiene que tener amor y cuando te pagan tienes que refrendar esa plata dentro del terreno de juego. En Barranquilla es muy jodido jugar y ellos tienen que tener la mentalidad ganadora, de que en Barranquilla la gente le gusta que juegues bonito, tienes que salir a ganar todos los partidos. A veces no se pude pero que en la cancha se note que tienes las ganas de hacer las cosas bien.

Opiniones del equipo: Hay que deicrse las cosas en el camerino, no es todo del técnio, nunca me gustó hablar mal de un técnico, creo que nunca dije nada cuando me ponía, cuando no me ponía, siempre trabajé, creo que el técnico te da una idea. Hay jugadores que sí, como depronto Quintero que no le gustaba la idea que tenía el técnico, hay otros jugadores que depronto les gusta la idea, a otros no pero uno tiene que acomplarse a la idea que tiene el técnico, es esa la idea de él y a veces uno tiene que aceptarla, pero en la canacha uno resuelve. Creo que en la cancha no es que uno se vaya a sobrepasar al técnico sino que en la cancha uno también manda a veces y creo que uno saca todo lo que tiene adentro. No creo que el Bolillo le vaya decir a los jugadores que jueguen mal, que le metan catro goles con Cúcuta, no creo que el profe diga eso.

Igual depronto en los planteamintos que está haciendo se equivoca pero los 11 que entren en la canhca tiene que matarse por la camiseta que tiene puesta, de eso no tengo duda. En lo que estén, por eso están en el Junior, los 24 o 30 jugadores que estén en Junior, si los llevaron a Junior es porque tienen condiciones y los 11 que metan tienen qe dejar todo por la camiseta, por la rojiblanca siempre.

Digo que se note, porque hay jugadores que ya han ganado con Junior, que hoy no la están pasando bien y a uno le duele también porque estuve con muchos de ellos y ellos son los que tienen que sacar ese barco adelante porque son los que ya conocen el club, porque a veces todo no es de risa, todo no es de somos amigos, a veces hay que “putearse” dentro de la cancha, hay que ir al camerino y también que se sienta que a uno le da rabia perder y eso no lo venden en la farmacia, cuando a ti te duele perder, cuando te duele la camiseta, eso nace y a mi nunca me gustaba perde y por eso simpre en la cancha me mataba por mis compañeros y cuando me tocaba hablar también en el camerino, me tocaba decir lo que sentia y el que me tenían que decir a mi también estaba bien, lo aceptaba. La amistad está bien pero a veces hay que decirse las cosas también. Cuando estamos mal hay que tirar para el mismo lado todos así que vamos. No solamente es peleando, sino que hay que decirse las cosas y encararse de frente.

Respondiendo a las dclaraciones del ‘Panzer’ Carvajal: Me están metiendo a mi y yo no he hablado con nadie. Ya dije que nunca me gusta hablar de un técnico, de pronto no me gusta la manera como está jugando el equipo pero uno sabe que toda la culpa no la tiene el director técnico, los jugadores también tienen culpa y de pronto el profe no sé si está planeando mal los partido, no sé qué pasa porque la realidad es que no estoy ahí y ya no hablo mucho con mis excompañeros, entonces creo que siempre lo he dicho no me gusta hablar mal de los técnicos, el profe sabrá qué esta haciendo mal y bien, pero sabemos que en Barranquilla si la cosa sigue así el profe no dura mucho, porque sabemos lo que es la gente, la idiosincrasia del barranquillero, es difícil que le entre cuando va perdiendo y cambiar esto ahora va a ser más difícil porque la gente está aburrida. Ya pasaron muchas cosas en el club también, salieron jugadores importantes, entonces está la cosa muy difícil ahora, la realidad.