Juan Fernando Quintero aclaró los rumores: ¿vuelve al Junior si se va el Bolillo Gómez?

No cesan las polémicas en el Junior de Barranquilla. En medio del “toma y dame” entre Sebastián Viera y el entrenador Hernán Darío Gómez, apareció Juan Fernando Quintero para dar claridad respecto a los rumores que lo ubican de regreso en el cuadro rojiblanco, en caso de que el Bolillo termine siendo destituido del cargo como director técnico.

Juanfer, que de momento no ha elegido su club para el segundo semestre del año, indicó en un primer momento que no tiene problemas con su antiguo entrenador y se reafirmó, como lo había hecho en una entrevista pasada, que su salida del Junior fue por una decisión netamente personal.

“No tengo nada en contra de Hernán Darío Gómez. Es un técnico que abrió el camino para los colombianos, siempre se lo he dicho así. Siempre le he mostrado respeto aún después de lo que pasó nos lo dijimos porque tuvimos una charla solo dos. Yo tomé la decisión porque veía que no iban a evolucionar muchas cosas, sentí que no iba a evolucionar en el juego y que no iba a ser bueno para mí ni para el equipo”, expresó el fútbolista antioqueño en ESPN.

Agregó que actualmente los futbolistas están en todo su derecho de expresarse e hizo especial énfasis en que “el fútbol ha cambiado” y por tal motivo hay que respetar a todos. “El narcisismo en el futbol hoy no va”, complementó.

No ve viable su regreso al Junior

En cuanto a la posibilidad de volver a portar la casaca juniorista, Juan Fernando Quintero indicó en un primer momento que no tiene nada en contra de la institución como tal, ni mucho menos contra los hinchas. Si bien la decisión de su salida fue “personal”, aceptó que haber quedado “triste” por todo lo que se habló extraoficialmente.

“Cuando pasó lo que pasó quedé muy triste y la verdad que se habló mucho que cuando yo me fuera tenía arreglado otro club y no lo tengo. Yo estaba enfocado en quererme en Junior estos seis meses y después de lo que paso no gastaría energía viendo, y no por ser el Junior. El club no tiene la culpa”, dijo.

Incluso reveló que no se sintió respetado por el Bolillo, teniendo en cuenta que “salió a decir que la única verdad era la de él. Eso no tiene sentido, muchos jugadores han salido así, las razones las tendrá en su cabeza”. “No me sentí bien tratado ni respetado”, complementó.

Finalmente habló de su supuesto regreso, de darse las condiciones: “No sé en estos momentos (si volvería) porque la realidad es otra. No critico lo que hace Hernán Darío Gómez, yo tomé mi decisión por algo particular, por la forma en que pasaron las cosas. Mi representante está escuchando todo tipo de ofertas, estamos analizando cual es la mejor decisión. Ahora hay que pensar bien las cosas: No sé si volvería a Junior... Es muy difícil”.