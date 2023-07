Bolillo le responde a Viera: Si él no comete los errores contra Unión, clasificamos

Después de tres partidos, y tres derrotas consecutivas, el técnico del Junior de Barranquilla, Hernán Dario Gómez, ha sido nombrado por los hinchas, y por varias exfiguras del conjunto tiburón, como el principal culpable del pésimo rendimiento

Uno de las principales exjugadores del Junior, que ha criticado al técnico paisa, es Sebastián Viera, que en los últimos días comentó en ESPN: “Si tenés un equipo de fútbol que la base de los jugadores es tener buen pie, que te juegan bien al fútbol, que la idiosincracia del lugar en donde estás es jugar bien al fútbol, no puedes traer un técnico que no juegue bien al fútbol”.

Recién llegado de Cúcuta, tras perder el partido por la Copa Colombia 4-3, el Bolillo le respondió con fuertes declaraciónes al arquero uruguayo: “Sebastián cuando estaba aquí llevaba varios añitos sin jugar bien. Si él no comete los errores que cometió contra Unión Magdalena, hubiésemos clasificado. No hay mucho que hablar. Cuando yo llegué aquí, él había perdido todos los partidos. Él fue, pero ya no fue.”

🔥🔥DURA RESPUESTA DEL BOLILLO A @sebavierareal sobre sus declaraciones ayer 🔥🔥 pic.twitter.com/eityZkAhr2 — Cuid Sports (@cuidsports) July 28, 2023

Las criticas seguirán cayendo sobre el equipo tiburón hasta que puedan enderezar el barco. Hernán Dario Gómez lleva 16 partidos al mando del Junior de Barranquilla. Han ganado 6 de ellos, han empatado 4 y han perdido 6. La hinchada no está tan preocupada por los resultados, sino por el rendimiento del equipo, que, de momento, no muestra ninguna idea de juego.

Por ahora Junior no parece levantar cabeza y tendrá que centrarse en ganar su partido el lunes, correspondiente de la fecha 3 de la liga colombiana frente a Atlético Bucaramanga. El ambiente sigue caliente en Barranquilla y sólo un buen resultado podrá calmar las aguas.