Nada que les pagan el sueldo a aseadoras de colegios en Bucaramanga

Bucaramanga

Comenzará un nuevo mes y aún no les cancelan el sueldo a quienes prestaban el servicio de aseo en los colegios por medio de la empresa de servicios integrales ‘Acertar SAS’, luego de que esta terminara el contrato con la secretaría de educación de Bucaramanga.

María Eugenia Manrique una de las afectadas habló para Caracol Radio sobre su situación. “Nos dicen que hay que esperar que a ella le cancelen. Ayer nos comunicamos con ella y lo que dice es que la secretaría de educación no le ha pagado a ella”.

Pueden decir lo que quieran, han hecho transformación en Santander: Mantilla sobre Aguilar

Son 180 trabajadoras aproximadamente las afectadas y a las que les deben dos meses de trabajo más la liquidación entre otras obligaciones de ley. Una parte de ellas hoy día se encuentra sin trabajo, por otro lado algunas de ellas pudieron conservarlo luego de que el contrato de prestación de servicios de aseo para los colegios lo tomara otra empresa de servicios llamada ´Americana´ desde el pasado mes de junio.

En cuanto a cómo van con esta nueva prestadora del servicio aseguró que “todo el mundo dice que es una empresa muy buena, ahorita tenemos el problema es con el seguro porque ACERTAR no hizo la culminación de contrato con la Nueva EPS y ahora tienen ese problema, mientras que ellos no hagan la descontratación del seguro no pueden afiliar a la otras chicas”.

Capturado presunto autor intelectual del homicidio de comerciante de Zapatoca

Asesinan a un adulto mayor por robarle un celular