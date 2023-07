Pueden decir lo que quieran, han hecho transformación en Santander: Mantilla sobre Aguilar

Bucaramanga

El día de ayer se conoció a través de redes sociales que el coronel Hugo Aguilar y uno de sus hijos se unieron a la aspiración de Héctor Mantilla para llegar a la Gobernación de Santander tras compartir un video promocional de su campaña.

Mantilla habló en Caracol Radio y señaló que en su campaña política son bienvenidos todos los santandereanos y fue enfático en decir que su autonomía nunca se va a sacrificar, también que no tiene afinidad política con nadie y que “no me hipoteco ni me vendo, a los únicos que me debo es a los santandereanos”.

“Cuando a mi me hablan de la familia Aguilar yo digo bueno, perfecto, pueden decir lo que quieran pero han hecho también transformación en Santander”, agregó el candidato que inscribirá su candidatura el día de hoy.

Sobre el acompañamiento de Orlando Aguilar, hermano del coronel, y a quien se le ha visto en los eventos de correría en lugares como Vado Real, señaló Mantilla que “no tengo la oportunidad de conocer la familia Aguilar en profundidad, entiendo que la doctora Andrea Blanco, candidata a la asamblea es la compañera del doctor Orlando Aguilar y de seguro en algunas reuniones habrá estado acompañándola”.

“Santander tiene que abrir los ojos y dejarle de creerle a aquellos payasos políticos que lo único que se han dedicado durante estos últimos años es a desprestigiar a las personas, a atacar sin razón o con razón pero a generar ataques personales y crear cortinas de humo y hacer costilla de ese populismo, populismo que se traduce en mediocridad y no en ideas ni propuestas concretas”, puntualizó Mantilla.

El día de hoy Mantilla va a hacer la inscripción de su candidatura a la Gobernación de Santander con el aval del partido de La U y el coaval de En Marcha y Fuerza por la Paz, Colombia Renaciente y Demócrata Colombiano.