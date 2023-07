¿Cuántos días a la semana debería comer arroz? Expertos hablan

Tradicionalmente, el arroz es una de las bases más importantes en la cocina colombiana y uno de los acompañamientos por excelencia en los platos, por lo que no puede hacer falta en ninguna mesa. Según cifras de Fedesarrollo, Colombia ocupa el puesto 47 entre los 176 con un consumo anual per cápita de arroz blanco de 42,9 kg, siendo el promedio mundial 42,5 kg. También se demostró que este alimento se come más en zonas rurales que urbanas.

Según la Universidad de Harvard, en todo el mundo existen al rededor de 40.000 variedades, pertenecientes a dos subtipos, el que se cultiva en los trópicos y el otro en zonas más templadas. Dentro de los componentes nutritivos del arroz se destaca su aporte de carbohidratos, principalmente en forma de almidón, un aporte medio de proteína de origen vegetal y un ligero aporte de zinc.

¿Es malo comer arroz todos los días?

No obstante, comer arroz todos los días no es lo más indicado por los especialistas. Nutricionistas indican que en una dieta equilibrada se puede comer 2 o 3 veces por semana. El principal inconveniente de comer arroz tan seguido consiste en la alimentación complementaria, ya que si consume arroz a menudo, lo recomendado es comer mínimo 3 raciones de frutas, hortalizas y legumbres, al menos cuatro veces por semana.

Desde el punto de vista nutricional, el arroz, como cualquier alimento, no puede proporcionar todos los nutrientes necesarios para constituir una alimentación adecuada. Por tanto, su combinación con alimentos de origen animal y leguminosas mejora la calidad de la proteína ingerida, y su combinación con frutas y vegetales complementa los aportes de vitaminas y minerales, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Según la plataforma digital Cocina Fácil, de México, una taza de arroz blanco aporta aproximadamente 240 calorías; 4,4 gramos de proteína; 0,4 gramos de lípidos y de fibra y 53,2 de carbohidratos; mientras que el integral brinda 219 calorías por porción, 4,5 gramos de proteínas y 45,9 gramos de hidratos de carbono.

Así entonces, si bien el arroz es un alimento muy popular, lo ideal es evitar consumirlo todos los días y más si se trata de arroz blanco, pues esto puede ocasionar inconvenientes de salud.

¿El arroz se convierte en azúcar?

Un estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de Harvard concluyó que comer cinco o más porciones de arroz blanco a la semana se asocia con el riesgo de sufrir diabetes tipo 2. El descubrimiento de los especialistas se da debido a que el arroz es un carbohidrato que se convierte rápidamente en azúcar.

El proceso químico por el cual el arroz se convierte en azúcar se llama índice glucémico (IG) y se refiere a la rapidez con la que un alimento puede elevar su nivel de azúcar en la sangre.

Tras los resultados arrojados, los investigadores de Harvad invitan a ingerir granos integrales, pues aseguran que consumir 50 gramos de arroz integral reduciría el riesgo en un 16 %, ya que una porción de este tipo contiene 10% de la proteína diaria que se recomienda y un 14% de fibra.

Además, el arroz integral contiene cantidades saludables de magnesio, selenio, fósforo, niacina, vitamina B6 y tiamina.