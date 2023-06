¿Se debe o no lavar el arroz antes de cocinarlo?: la respuesta lo dejará asombrado

Tradicionalmente, el arroz es una de las bases más importante en la cocina colombiana y uno de los acompañamientos por excelencia, el cual no puede hacer falta en ninguna mesa, teniendo en cuenta que, además, es uno de los alimentos más consumidos a nivel global.

Según la Universidad de Harvard, en todo el mundo existen al rededor de 40.000 variedades, pertenecientes a dos subtipos, el que se cultiva en los trópicos y el otro en zonas más templadas.

Sin embargo, no todas las personas realizan el mismo procedimiento para prepararlo, de hecho, hay un conflicto, puesto que muchos, incluidos expertos en gastronomía, dicen que hay que lavar el arroz antes de cocinarlo, pero hay otras dicen que esto no se debe hacer. A continuación, le contamos si hay que hacerlo o simplemente se trata de algo que no tiene sentido.

¿Se debe lavar al arroz antes de cocinarlo?

Algunos expertos e ingenieros de alimentos recomiendan enjuagar el arroz por lo menos unas tres veces con agua limpia, para eliminar el exceso de almidón y algunos componentes que contiene el cereal desde su cultivo, como lo son el arsénico y plomo, procedentes de la tierra en la que se siembra y los cuales pueden llegar a ocasionar repercusiones graves para el ser humano según una investigación del International Journal of Environmental Research and Public Health.

Además, también es recomendable lavarlo para quitar cualquier tipo de suciedad como polvo, residuos de tierra, restos de insectos y productos químicos de tipo fertilizante y que son perjudiciales para bebés y niños pequeños más que todo.

Por otra parte, no lavar el grano, puede hacer que cuando se cocine quede muy pegajoso y con un sabor no muy agradable. Así que lavar el arroz ayudará a limpiarlo, que quede mucho más sabroso y que no se pegue tanto uno con otro al momento de realizar la cocción.

No obstante, hacer esto también tiene sus contra, ya que a causa del enjuague el alimento perderá parte de sus propiedades y vitaminas, como lo son el hierro, vitamina B, tiamina, folato y niacina. Además, para algunas preparaciones como el risotto, arroz con leche y demás, no quedará tan bien.

En conclusión, no hay una manera que sea correcta, pero sí es importante que sepa qué pasa cuando se lava o no el arroz antes de prepararlo. La única recomendación por parte de los expertos es enjuagarlo por lo menos una vez, para eliminar la mayor parte de residuos y que así no pierda sus propiedades y vitaminas.