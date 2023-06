¿Existe el desayuno perfecto? Científicos de Harvard tienen la respuesta

El desayuno es considerado la comida más importante del día. Después de un ayuno durante la noche, proporciona la energía necesaria para comenzar el día, ya que brinda los nutrientes y calorías necesarios para activar el metabolismo y mantener el funcionamiento adecuado del cuerpo y el cerebro.

Así mismo, un desayuno equilibrado y nutritivo proporciona los nutrientes necesarios para el óptimo funcionamiento del cerebro. Además, un desayuno adecuado ayuda a mejorar la concentración, el enfoque y la memoria.

No obstante, para muchas personas no es tan claro cómo debería ser un desayuno saludable y que genere la sensación de satisfacción.

En primer lugar, los expertos aclaran que el desayuno no debe tomarse necesariamente a primera hora de la mañana. De hecho, dicen que si no tiene hambre cuando se despierta, es normal, y no necesita comer. Lo importante es no saltarse el desayuno, porque podría empezar con un déficit de energía y tener que recurrir a tus reservas energéticas.

Aunque para muchas personas un desayuno tiene cereal, tostadas, bagels, panqueques, wafles, jugo de naranja y huevos, estos productos según expertos de Harvard Medical School, no son saludables debido a que los carbohidratos y azúcares procesados hacen que aumenten los niveles de azúcar en la sangre y de insulina, algo no muy diferente a lo que ofrece un postre.

Monique Tello, médica especialista en nutrición y dietética de la Universidad de Harvard, desmitifica la idea que tenemos de desayuno y publicó un artículo en el que de manera sencilla y sabiendo que el ritmo de vida actual no siempre permite dedicar mucho tiempo a la cocina, explica cuáles son los alimentos esenciales para la primera comida del día y cuáles se deben de evitar.

¿Qué comer?

La investigadora recomienda que el desayuno debe concentrar alimentos de bajo índice glucémico, ricos en proteínas, vitaminas, minerales y grasas saludables. El azúcar añadido es una mala opción para comenzar el día

El desayuno óptimo debe estar repleto de proteína, grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales. En la primera comida del día debe evitarse la grasa poco saludable, los azúcares añadidos y el exceso de sal. Los alimentos ultraprocesados de la industria como cereales, zumos y galletas están repletos de los nutrientes a evitar y con cantidades muy bajas de los que sí debemos tomar.

Así, Harvard Medical School proporciona los siguientes 4 consejos para aumentar su energía de forma natural con el desayuno.