¿Se puede hacer ayuno intermitente controlando niveles de azúcar? Expertos explican cómo

El ayuno intermitente es un tipo de dieta que consiste en comer por determinados periodos de tiempo y ayunar en otros, en este caso el ayuno no quiere decir no comer, pero tiene que haber un consumo muy bajo de calorías. No obstante, la pregunta que se hacen muchas personas es si se puede hacer controlando los niveles de glucosa en sangre.

Cabe recordar que este tipo de alimentación lo que busca es cambiar un poco el metabolismo para que la principal fuente de energía en el organismo no sea la glucosa, sino la grasa acumulada en el cuerpo, razón por la cual ayuda a bajar de peso. Estos son los diferentes tipos de ayuno intermitente, según el portal de Medical News Today:

Día de ayuno alterno: se trata de una de las formas más comunes de aplicar el ayuno intermitente y consiste en comer lo que la persona quiera por un día y ayunar al siguiente, alternándose estos lapsos de no comer por cada día que lo haga.

se trata de una de las formas más comunes de aplicar el ayuno intermitente y consiste en comer lo que la persona quiera por un día y ayunar al siguiente, alternándose estos lapsos de no comer por cada día que lo haga. Ayuno periódico: es una de las maneras más restrictivas, ya que consiste en ayunar o comer muy pocas calorías durante 24 horas. Para esto se utiliza el método 5:2, en el que la persona debe comer durante 5 días y ayunar 2, sin que sean consecutivos.

es una de las maneras más restrictivas, ya que consiste en ayunar o comer muy pocas calorías durante 24 horas. Para esto se utiliza el método 5:2, en el que la persona debe comer durante 5 días y ayunar 2, sin que sean consecutivos. Alimentación en tiempo restringido: este tipo de ayuno consiste en comer durante unas horas determinadas al día. Una de las formas más conocidas es el 16:8, el cual consiste en ayunar durante 16 horas y comer durante un lapso de 8.

¿Las personas que tienen problemas con el azúcar pueden hacer esta dieta?

Según el portal especializado en medicina, el ayuno intermitente trae varios beneficios para las personas que tienen problemas o enfermedades relacionadas con el azúcar. A continuación le contamos cuáles son:

Ayuda a perder peso, reduciendo los riesgos de sufrir obesidad.

Se aumenta la sensibilidad a la insulina, haciendo que el organismo no la requiera en mayor medida.

En los periodos que se hacen los ayunos, el cuerpo normaliza los niveles de glucosa en la sangre.

Además de las condiciones relacionadas con el azúcar, personas con hipertensión, síndrome metabólico e hiperlipidemia también pueden aplicar este tipo de alimentación, ya que ayudará a mejorar la salud en esos aspectos.

Posibles riesgos o efectos secundarios

Aunque todos los organismos son diferentes, es posible que las personas con estos problemas puedan tener los siguientes inconvenientes: