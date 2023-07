El otro club que quería a Natalia Gaitán: La jugadora reveló que recibió más ofertas

El campeón de Colombia empezó a reforzarse para la Copa Libertadores que se disputará en el país del 5 al 21 de octubre. Independiente Santa Fe, el más veces campeón del fútbol femenino colombiano, anunció la primera contratación para el torneo más importante del continente a nivel de clubes.

Se trata de la experimentada volante de 31 años Natalia Gaitán, quien tendrá su primera experiencia en el fútbol nacional tras haber tenido importantes actuaciones en Estados Unidos, España y México.

La futbolista habló este sábado para los micrófonos de Caracol Deportes Sábado de Caracol Radio sobre su fichaje, la ilusión que le hace jugar en su país y el tipo de contrato que firmó con las actuales campeonas de Colombia.

Fichaje de lujo de las leonas

“Fue un proceso de hace algunas semanas atrás, cuando estaba terminando mi contrato con Tigres en México me contacta Andrés Ocampo que es quien hace esa primera intermediación entre el club y yo, a partir de ahí entró en contacto con Omar, el entrenador, y posteriormente con el presidente Eduardo Méndez”, narró Gaitán.

Sobre el contrato que firmó la jugadora con las cardenales dio a entender que será un contrato corto: “Por el momento estamos enfocados en lo que será la Copa Libertadores, vamos a ver cómo se da el proceso y posteriormente evaluaremos si podemos seguir aquí o cuáles proyectos hay, de pronto volver al exterior, ya lo veremos. En mi cabeza solo está la Copa Libertadores”, expresó la excapitana de la Selección Colombia.

Además, mencionó que aunque no ha tenido mucho acercamiento con el equipo cardenal ya ha podido tener contacto con una jugadora con la que ya había compartido camerino: “He tenido oportunidad de tener un primer contacto con Liana Salazar, a quien conozco hace muchos años, estuvimos en procesos de Selección Bogotá cuando empezábamos y hoy me alegro mucho de compartir con ella... ya veremos cómo es el ritmo, cómo son las similitudes y diferencias del fútbol de acá, sentenció Natalia sobre su llegada al fútbol colombiano.

Otras ofertas en el país

La experimentada futbolista desde hace muchos años había hecho público su deseo de jugar en Colombia y la Copa Libertadores que se jugará en el país hizo más atractiva esta idea.

Sin embargo, Independiente Santa Fe no fue el único equipo que puso la propuesta sobre la mesa. “estuve hablando con Nacional quienes estuvieron muy interesados, con quienes estuve hablando bastante, tienen un proyecto muy interesante también, afortunadamente hubo varias ofertas pero la casa y la familia pesaron un poquito más, quedarme en Bogotá siempre ha sido importante para mí”.

Precisamente, uno de los factores que fue fundamental para que Natalia tomara esta decisión fue el hecho de que su familia es hincha de Santa Fe. “siempre he tenido el apoyo de mi familia, a los primeros que le conté fue a mi hermano, a mi papá y a un primo que también es santafereño. En mi familia también hay algunos rojos, están felices con este fichaje y sobretodo con poder estar en casa después de tantos años”, expresó la bogotana.

Otro de los grandes fichajes para esta Libertadores, es la incorporación de Yoreli Rincón a Atlético Nacional, es decir, que estuvieron cerca de jugar juntas: “me alegra mucho por ella y por el fútbol colombiano. Estuvimos hablando y dijimos que sería chevere volver a jugar juntas, estuvo cerca de que pasara, pero feliz de que esté aquí, de que esté en un club como Nacional”, declaró la nueva jugadora de Santa Fe.