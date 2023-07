Yoreli Rincón jugaría Copa Libertadores: el equipo colombiano que quiere contratarla

Yoreli Rincón, una de las jugadoras colombianas más importantes en la historia del fútbol femenino del país, se encuentra muy cerca de volver al FPC, la volante viene de haber tenido un paso importante por el fútbol italiano.

Caracol Radio conoció que la santandereana, quien hizo parte de la Sampdoria en las últimas temporadas, no jugará más en Italia, aunque recibió ofertas del Milan, la Roma y la Fiorentina, y tenía un contrato vigente hasta 2024.

La jugadora llegó a un acuerdo económico con el club para rescindir su contrato antes de la fecha estipulada, porque el nuevo cuerpo técnico iba a cambiar el módulo de un 4-3-1-2 a un 5-3-3 y ella no tenía cabida en ese planteamiento.

La futbolista, que viene de ser la máxima asistidora de la Serie A, no continuará en la Sampdoria y confirmó este viernes en El VBar de Caracol Radio que en Colombia hay dos equipo que la quieren.

La experimentada jugadora ha vestido las camisetas de Patriotas Boyacá, Atlético Huila y Junior. Su último paso por Colombia fue en 2019 cuando disputó la Liga Femenina con el cuadro tiburón.

El club que hizo la primera propuesta fue el verde de Antioquia, “es la oferta más grande y mi inclinación más fuerte es hacia Atletico Nacional.. fue una oferta que me sorprendió”. Pero esta no es la única propuesta que ha recibido Yoreli, confirmó que “Santa Fe ayer se acercó muchísimo”.

Sin embargo, para disputar la Copa Libertadores Femenina que se celebrará en Colombia del 5 al 21 de octubre de este año, la jugadora puso unas condiciones sobre la mesa de ambos equipos: “una cosa que le dije a los dos equipos de Colombia es que si yo me decido, porque yo no me he decidido venir a Colombia, no solo juego la Copa Libertadores, yo me quedo por lo menos un año a jugar la Liga también”, sentenció.

Por ahora, su futuro estaría en territorio colombinao después de cuatro temporadas en el fútbol italiano: [Inter de Milán (2020-2021) y Sampdoria (2021-2023)]. Lo cierto es que Yoreli Rincón regresará al país con la misión de repetir lo que logró con Atlético Huila en 2019: la primera Libertadores Femenina para Colombia.