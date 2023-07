Andrés Llinás: Alcancé a creer lo de Falcao; me felicitó por el gol y por el título

Andrés Llinás fue uno de los jugadores clave en la obtención del título de Millonarios durante el primer semestre del año en Colombia. Su gol en la final ante Nacional en El Campín le permitió guardar su nombre en los libros de historia del equipo Embajador, ya que fue el empate que condujo posteriormente a los penales.

El futbolista de 26 años, habló en el marco del evento con el cual se vinculó a Under Armour como nueva imagen. Uno de los temas a los cuales hizo referencia tuvo que ver con la ilusión que le generó la posibilidad de la llegada de Radamel Falcao García al cuadro capitalino, pero lamentó que no se pudiera haber concretado.

“Alcancé a creer lo de Falcao porque había hablado con él unos días antes, fue una de las personas que me felicitó por el gol y el título. Me alcancé a ilusionar porque es una de las personas que está pendiente del equipo y para el fútbol colombiano y Millonarios sería de locos tener un jugador de esa talla mundial y ganaríamos todos. Me imaginaba entrenando con Falcao, ya tuve la oportunidad de entrenar con él en Selección pero en el día con Millonarios sería increíble”, manifestó al respecto Llinás.

Asimismo, hizo mención a su futuro, cómo se vivieron los días de festejo tras el título, la ilusión de jugar la Libertadores en el 2024, entre otros temas.

Agradecido tras el título

“El día después del título fue aún más feliz porque ya era consciente y no tenía el estrés del día de la final, sino que me levanté mucho más ligero, mucho más agradecido y caí en cuenta de lo que habíamos logrado. El día del título fue mucho más festejo, de estar con amigos y con la familia. Ya después de descansar tuve la oportunidad de ser más consciente de lo que se logró. Fuimos con todos los compañeros del equipo a festejar con todo el equipo”.

Un premio a los sacrificios

“Son muchos sacrificios que uno hace, pero las bendiciones que uno recibe son aún más grandes y ameritan todos los sacrificios que de pronto muchas tardes uno no se las dedicó a los amigos y las familias por estar entrenando, muchas vacaciones que uno no tuvo. Ahora que estoy cumpliendo el sueño, acabo de cumplir otra parte de mi sueño”.

Copa Libertadores 2024

“Yo creo que ese es otro sueño que me hace falta por cumplir, jugar una Copa Libertadores con Millonarios. Es un sueño que quiero y anhelo cumplir. No solo jugar sino competir, hacer un buen papel y por qué no soñar con ganarla”.

Su crecimiento como jugador

“Yo creo que uno crece mucho, al principio era un jugador que sufría mucho de ansiedad, antes de los partidos me costaba mucho conciliar el sueño porque sobre pensaba mucho las jugadas que hacía bien y las que hacía mal, creo que en cierta forma eso era perjudicial porque muchas veces me quedaba con un error del partido y no lo podía dejar pasar, ahora con la madurez entiendo que los errores hacen parte del fútbol, pero la clave es como uno se recompone de ellos”

Ser un referente del club

“Hasta ahora me estoy dando cuenta de lo que estoy logrando. Uno siente el calor de la hinchada en las redes sociales, en la calle, en el estadio y es algo muy especial. Yo muchas estuve del otro lado pidiendo una foto o anhelando ser algún jugador porque los admiraba, también estuve de recogebolas en la estrella 14 y se lo que se siente estar en el lado del hincha, para mi es mucho más gratificante sentir ese cariño cuando uno sabe lo que ellos sienten por uno porque yo lo sentí por otro jugador. Día a día uno se tiene que ganar el rotulo de referente, no es algo que se consiguió y ya, sino que uno tiene que seguir haciendo las cosas bien para llegar al momento en el que sienta que me merezco el cariño de la gente”.

No vio los penales

“En los penales me acordé mucho de mi psicólogo que me dice que hablarse internamente es importante. Cuando estaban en la charla de los cobradores dije ‘yo no voy a cobrar’ y me puse a hablar conmigo mismo ' tranquilo, vamos a ganar, todo está pasando para ganar’, pero claramente venían pensamientos malos cuando Jader botó el penal o Luis Carlos. Empieza uno a dudar si ellos tenían la suerte o nosotros. Era pelear entre ese miedo y el pensamiento de salir campeones y motivar a los compañeros, pero tenía una gran seguridad porque Montero en ese arco es enorme”.

No tiene afán de irse de Millonarios

“Pienso en el día a día, pensar a futuro es muy complicado. Trato de tener los pies sobre la tierra y saber que mi presente es Millonarios. No tengo afán de irme de Millonarios, estoy feliz y por eso irme al exterior no es algo que me trasnoche. En este equipo que tenemos, la mayoría somos amigos y hace que el día a día sea mucho más alegre y por eso no tengo afán. Agradezco todos los días tener estos compañeros y estar en el equipo que quiero. Claro que está el sueño de jugar en el exterior sea en Europa Argentina o Brasil, pero también tengo sueños en Millonarios que no he cumplido, como jugar la Libertadores”.

No hay que conformarse

“No nos podemos conformar con el título, este equipo semestre a semestre pide títulos y no solo por haber conseguido esta Liga, tenemos que parar. Nosotros queremos más, queremos marcar una época, que Millonarios compita todos los títulos y lo gane. Queremos un equipo que gane todos los títulos, sabemos que no es fácil”.