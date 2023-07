Andrés Llinás sobre River Plate: “Hubo un momento en que sí se preguntaba algo”

El defensa bogotano Andrés Llinás, pieza clave en el título de la Liga 2023-I alcanzado por Millonarios y jugador con proceso en la Selección Colombia, reconoció, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, que hubo un interés de parte de River Plate, aunque dijo no saber mucho al respecto. El bogotano de 25 años se declaró más feliz “que nunca” en el cuadro Embajador.

“Yo sé que hubo un momento en que sí se preguntaba algo, pero no sé mucho más aparte de eso y lo que yo he dicho, ahora más que nunca estoy feliz en Millonarios por todo lo que conseguimos, siento que a este equipo todavía le quedan muchas cosas por conseguir y yo soy feliz acá”, declaró Llinás sobre los rumores que lo vinculaban con el legendario equipo argentino.

Dicho interés no habría prosperado, tal y como lo manifestó hace unos días el técnico Alberto Gamero, que tras derrotar 1-0 a Nacional en amistoso de pretemporada disputado en Estados Unidos, dijo a su llegada al país que no existían ofertas por el defensa bogotano ni por el costarricense Juan Pablo Vargas.

Llinás añadió: “creo que el día a día también soy muy feliz y si me llego a quedar voy a ser la persona más feliz del mundo, y si me llego a ir también me iré con la misma felicidad con la que estoy acá, entonces es algo que no me trasnocha, es algo que no me quita el sueño si me voy o me quedo”.

Andrés Llinás, de la cantera azul, disputó 28 partidos durante el primer semestre del año con Millonarios entre Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Liga. El bogotano anotó dos goles, ambos claves en la conquista del título, el primero en el cierre de los cuadrangulares ante el Medellín (2-1) y el segundo para empatar la gran final frente a Nacional (1-1).