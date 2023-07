¿Millonarios se reforzará para el segundo semestre? Alberto Gamero aclara la situación

Millonarios se prepara para afrontar un nuevo semestre en el fútbol colombiano en el cual defenderá el título de campeón obtenido ante Nacional en la histórica final. El equipo tuvo poco tiempo de preparación para el campeonato, teniendo en cuenta que, una vez jugada la definición ante los Verdolagas, tuvo que alistarse para medirse con Defensa y Justicia por Sudamericana y nuevamente frente a los antioqueños en un amistoso.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, el entrenador Alberto Gamero se refirió a lo que será afrontar el campeonato, entre esas situaciones, habló sobre los refuerzos, a los cuales nunca se han cerrado la puerta. Asimismo, se refirió a la renovación del contrato, el futuro de Óscar Cortés en el equipo y hasta habló de su paso por el Junior.

Respecto al nuevo acuerdo para seguir vinculado al conjunto Embajador, manifestó que faltan detalles: “Es un tema que está ahí tranquilo, pero las cosas van bien. Lo más seguro es que sí. Hace falta mirar unas cositas en el contrato, ellos hicieron una propuesta, solo es hablar unas cositas y ya”. Asimismo, dejó claro su deseo de algún día poder dirigir en el exterior. “Me gustaría dirigir en México, España, son ligas atractivas, pero sí me gustaría ir afuera a dirigir”, agregó.

Sobre los refuerzos, dejó claro que cuenta con una buena plantilla y no se cierra a la posibilidad de traer algún jugador, pero enfatizó en que no se va a “desesperar” para realizar contrataciones. “No ha habido mucho tiempo, pero siempre he dicho que tengo una nómina buena, que hicimos 53 puntos, hubo jugadores que jugaron poco y ojalá que este semestre jueguen más y que hoy en día lo que estamos viendo es que hay pocos jugadores que terminan contrato a mitad de año. Si vamos a traer un jugador es pensando en lo que es el año entrante. No quiero apresurarme, si hay un jugador que esté libre y seduzca, y puede estar para este torneo y la Libertadores, bienvenido, pero hasta el momento no hemos sabido de jugadores que uno diga este era titular. Salimos de jugadores como Israel Alaba, lo de Daniel (Ruiz) no tengo ningún conocimiento, sé que no va a seguir en Santos, es lo único que sé, no lo van a tener en cuenta, estará mirando cuál es la mejor opción para él”, indicó.

“La palabra refuerzos, acá nunca se ha pensado que no se va a reforzar el equipo. Yo no voy a desesperarme en traer por traer, yo tengo una camada de jugadores que ya los conozco, que me gustan y que no han tenido oportunidad. Los jugadores van adquiriendo experiencia y jerarquía jugando partidos, hoy tenemos jugadores con más experiencia porque fueron campeones y van cogiendo experiencia. Si me dicen que hay este jugador y hay la posibilidad. Como cuando se especuló o se tenía la intención que viniera Falcao, que venga, cómo no va a venir. Yo les he hablado de que somos campeones, hay cosas por corregir, no es que hayamos sido campeones y ya, hay cosas que desde el primer día de entrenamiento, estamos intentado mejorar. Nos hicieron muchos goles y para mí es mucho, es una de las cosas a mejorar en el semestre. Tenemos que mejorar la posesión, el pase el control. Hay que mejorar la parte ofensiva, pero hay que hacer algo más. Nunca hemos dicho que no nos vamos a reforzar, si hay alguien que esté disponible, bienvenido, para mí es más importante el que está que el que no ha llegado”, añadió.

Opción de Yerson Candelo

Es un buen jugador, de experiencia, que ha sido campeón. Si tiene la posibilidad, bienvenido, ese es el tema que, y quiero que me entiendan, si está la posibilidad, si; es un nombre que me seduce porque es un jugador que nos puede servir en dos o tres posiciones

Situación de Óscar Cortés

Lo que tenemos en mente es que viajó a Francia, que él vaya, presente exámenes conozca la gente y juegue con nosotros el segundo semestre, no sé si Lens tenga una necesidad y digan que se quede definitivamente, pero hasta el momento o los dos que no estarán son Luis Carlos Ruiz e Israel Alba.

Laterales derechos

Se han mirado a unos, unos tienen contrato y son posibilidades. Sería irrespetuoso decir nombres, yo tengo tres laterales derechos y de pronto uno se puede improvisar. Como son Perlaza, Rosales y Navarro, Navarro me ha gustado mucho y puede tener posibilidades. Si hay un lateral derecho que venga a competir con ellos, bienvenido sea. Yo no necesito jugadores ahí (en el mediocampo) a veces se ofrecen jugadores que uno no sabe que terminaron contrato y unos que uno conoce y los pide y que los directivos averiguan y también los piden.

Motivación para el nuevo semestre

Nosotros nos hemos comprometido. Yo el semestre pasado antes de terminar el torneo, los mismos jugadores son los que se han comprometido a que la prensa, el hincha, confíe en lo que se tiene, se ha hecho un buen torneo, hay cosas por mejorar en la parte del juego, del fútbol y del equipo, de pronto no tanto en cambiar de jugadores. El grupo sabe que nos hemos comprometido. Son pocos los equipos en Colombia que son campeones en el primer semestre y en el segundo van a la final y clasifican, son poquitos. Tenemos un equipo competitivo, hay jugadores de Selección Colombia y Selección Costa Rica, hay una camada de jugadores que esperan una oportunidad, pero estamos convencidos que los equipos se están armando. Candelo, en cualquier equipo cabe.

¿Por qué no incluye en su hoja de vida al Junior?

Le dieron mucho comentario a eso. Son cosas que la vida te enseña, si tú vas a poner una hoja de vida, es algo lógico. Yo me hago una pregunta, en qué hoja de vida un defensa dice cuatro autogoles. En qué hoja de vida está de un médico que se le murieron cuatro pacientes.

Es como un noviazgo, en dos meses quién se conoce, no se puede decir que se conocieron y a mí me pasó eso en Junior. He estado siempre agradecido con los Char y la gente de Barranquilla porque me llevó, pero en dos meses y medio no se puede. En dos meses y medio no alcanza uno a nada, yo no dije eso porque odio a Junior, yo con ellos he tenido respeto, me he hablado con los Char, me han llamado a felicitar, pero a veces las cosas las toman de un amanera para hacerlo quedar mal a uno, pero no fue ningún comentario para ofender a Junior ni a la afición. Hay gente que comprendió el tiempo que estuve allá. Mis puertas no se las cierro a nadie.