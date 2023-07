Jorge Luis Pinto califica de “tráfugas” a algunos directivos del Deportivo Cali

Jorge Luis Pinto fue hasta hace unos días entrenador del Deportivo Cali. El santandereano de 70 años abandonó el cargo el pasado 8 de julio, luego de varios desentendidos con la junta directiva del cuadro azucarero.

La gota que derramó el vaso terminó siendo la contratación de Luis Sandoval, quien venía de salir del Junior de Barranquilla por actos de indisciplina. En palabras del mismo Pinto, el fichaje del joven atacante “fue una bofetada” a su gestión.

“Yo fui muy claro con ellos... ese chico no es conveniente, no hay la necesidad. Él no era un jugador para el Deportivo Cali que es un equipo demasiado sano”, indicó en aquel momento, previo a la llegada del jugador.

A fin de cuentas, Sandoval fue contratado por la institución y Pinto dio un paso al costado...

Dura crítica contra la junta directiva

El medio Zona Libre de Humo dio a conocer un audio, a través de redes sociales, en el que Jorge Luis Pinto se despachaba en críticas contra la junta directiva del Deportivo Cali. Todo esto antes de presentar su carta de renuncia.

En un primer momento sentenció que no pensaba “dejar de lado” sus “principios y valores”; después reconoció tener una gran estima por el presidente Luis Fernando Mena y se lamentó porque el directivo está rodeado de “tráfugas terribles”.

“Quiero contarte, yo me voy. Ahorita a las 10 de la mañana paso mi renuncia irrevocable. La vida es de principios y valores. En mis últimos años de vida no voy a perder los principios y valores que he defendido a muerte toda mi vida. Me voy, no hay nada más qué hablar. Lo siento”, dijo.

Y concluyó: “Me duele por el presidente Mena, me duele en el alma porque está en medio de una gente terrible, pero bueno esa es la vida. Échele una ayuda al presidente, mire quién le orienta, quién lo aconseja. Va a quedar solo, está entre unos tráfugas complejos. Es una bronca, una pelea interna terrible. Ayúdele al presi’ que es un gran hombre, un señor y un caballero. Qué barbaridad esto”.