Jorge Luis Pinto explica su salida del Cali: “Sentí que estaba siendo irrespetado”

Jorge Luis Pinto puso fin a su paso por el Deportivo Cali luego de intentar maniobrar de todas las formas diversas situaciones que se fueron presentando durante su estadía, como la crisis económica y deportiva que ya conocía antes de llegar al cuadro Azucarero.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, el entrenador santandereano habló más detenidamente sobre su travesía e la institución, de la cual se fue por la llegada del delantero Luis ‘Chino’ Sandoval, que no es de su gusto y nunca fue aprobada.

“A Sandoval lo presentaron de candidato, lo valoramos y le pregunté a muchos amigos, gente cercana a la zona y llegué a la conclusión… le dije a la junta que no era oportuno. Discutimos eso, les dije valoren que no es una alternativa buena para este momento para el Deportivo Cali por muchas razones”, manifestó el técnico al respecto de la contratación del atacante de 24 años.

Pinto, aseguró que esa situación fue la que lo llevó a tomar la decisión de dejar el equipo. “Las otras llegadas las estábamos mirando con trabajo, voluntad y entrega a pesar de las dificultades del Deportivo Cali, pero lo último fue una cosa más personal, directa, yo sentí que estaba siendo irrespetado y no me parecía”, agregó al respecto.

Por su parte, reveló que en dos oportunidades pudo haber dejado el cargo, pero siempre terminaba encontrando el respaldo del presidente Luis Fernando Mena y viéndole el aspecto positivo a la situación para poder sacarla adelante.

“Hubo dos marcadas donde no fui ni al entrenamiento y le comuniqué al presidente que me iba, eso hace como unos 20 días, le comuniqué que el grupo estaba incontrolable por la situación económica, pero lo estábamos llevando”, dijo Pinto.

Cuando se le preguntó por una versión que circuló que no se le estaba pagando el sueldo, manifestó que: “no vale la pena tocar ese tema, lo acepté y creí que, aportando en eso, podíamos salir adelante en este proyecto que soñé y quise hacer, fue un proyecto que quise hacer para llevar a cabo muchas cosas”.

Asimismo, manifestó que no se arrepiente de haber llegado al cuadro vallecaucano, ya que, “lo hice consciente, ilusionado, soñando con un proyecto, donde pudiéramos pelear cosas internacionales, vine a una institución con gran estructura deportiva, pero sabía a lo que me sometía, pero no pensé que la parte económica no se pudiera arreglar”.

Respaldo al Bolillo

Es bien sabido que la relación entre Bolillo Gómez y Jorge Luis Pinto no ha sido la mejor, sin embargo, cuando el santandereano se refirió al caso de la salida de Juan Fernando Quintero, manifestó: “Yo no estoy con Bolillo en muchas cosas, pero hoy estoy con el Bolillo. Los periodistas tienen que darse cuenta quiénes cumplen con la exigencia de juego. No es solo el talento, en el fútbol no es solo talento, es carácter, actitud, disposición y eso cuesta. Esas cosas a los técnicos nos toca afrontarlas, uno sabe cuándo un jugador está para 90 o 60 minutos. Uno tiene el jugador todos los días. De pronto Juanfer no podía responder a todo”.