Jorge Luis Pinto sobre el Chino Sandoval: “Fue una bofetada que me dieron a mí”

El exentrenador del Deportivo Cali, Jorge Luis Pinto, habló en la mañana de este lunes para Primer Toque de Win Sports sobre su salida del club, las causas que lo llevaron a tomar esta decisión y su futuro.

El pasado sábado 8 de julio, el club Azucarero compartió un comunicado en su cuenta de Twitter, a través del cual confirmó que el entrenador no seguía al mando del equipo profesional, luego de que él presentara su renuncia formal a los directivos.

Un día antes, Pinto le había comunicado a Jhon Hernández, periodista de Win Sports que había dado un ultimátum al comité ejecutivo: “Yo fui muy claro... si Sandoval llega por la puerta del norte yo salgo por la del sur”, sentenció.

Una bofetada a Pinto

De esta manera, haciendo cumplir su palabra, Jorge Luis Pinto renunció al Deportivo Cali al enterarse que la junta directiva estaba organizando el fichaje del Chino, retirado del Junior por actos de indisciplina, a escondidas.

“Lo que más me molestó fue que tuvieron a este chico escondido en un hotel o en el apartamento de un directivo y que en la tarde que yo no fui lo mandaron a hacer exámenes”, narró el técnico mundialista.

Pinto le había expresado ocho días antes a la junta directiva que no quería a Luis Sandoval en su equipo por dos razones: La primera, porque le quitaría oportunidades a otros jugadores: “Yo les dije que no me parecía que este muchacho debía venir al Cali en este momento, hay canteranos con mucho futuro como Andrés, que ustedes no lo conocen, y al venir este chico, es muy difícil utilizar a Andrés”, expresó.

La segunda razón recaía en los antecedentes del jugador con Junior de Barranquilla: “Yo fui muy claro con ellos... ese chico no es conveniente, no hay la necesidad. Él no era un jugador para el Deportivo Cali que es un equipo demasaido sano”, fueron las palabras del estratega.

Finalmente, haciendo respetar su postura y su palabra a los directivos, renunció al equipo bajo la premisa de “o es Pinto o es Sandoval”.

Balance de Pinto con Cali

Jorge Luis dirigió 31 partidos con el cuadro vallecaucano, con un saldo de 11 victorias, 12 empates y 8 derrotas, para un rendimiento del 48.4%. Su equipo marcó 42 goles, recibió 36 y sacó su meta invicta en 11 oportunidades.

El estratega no logró clasificar entre los ocho mejores en ninguno de los dos torneos; mientras que en la Copa Colombia logró avanzar hasta octavos de final, donde el cuadro vallecaucano se estará enfrentando ahora a Independiente Santa Fe.