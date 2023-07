Chino Sandoval: Pedí hablar con el profesor Pinto, él se cerró, no me escuchó

Luis ‘El Chino’ Sandoval, nuevo delantero del Deportivo Cali, reveló, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, que pidió una reunión con el técnico Jorge Luis Pinto al conocer que el santandereano puso en duda su continuidad tras saber de su llegada. El delantero atlanticense confesó que estuvo cerca del retiro, luego de que fuera separado del Junior por actos de indisciplina y aseguró que busca “hacer historia” ahora con el cuadro vallecuacano.

¿Contento por su llegada al Cali?

“Muy contento por como me recibieron los directivos, contento por como me recibió los muchachos, los compañeros y el cuerpo médico”.

¿Cómo se encuentra físicamente?

“Mi desvinculación con Junior fue de hace dos meses, pero igual yo no dejé de entrenar, iba al gimnasio, hacía entrenamiento personalizado por aparte, nunca me dejé de entrenar. Hoy fue mi primer entreno, me fue muy bien. Esperemos ponernos mejor para aportarle al equipo y ya estar con los compañeros entrenandor fuertemente”.

¿Cómo se da su llegada al Cali?

“El director deportivo Diego Quintero me hace la llamada, que si quería ir al Deportivo Cali, no lo dudé ni un segundo, tenía otras ofertas que estaba analizando, pero no lo dudé ni un segundo. Muy feliz de estar acá”.

¿Qué le diría Jorge Luis Pinto?

“No tengo nada que decirle, es su punto de vista, se lo respeto. Al profe lo admiro mucho, es mundialista, con historia. Tomó su desición, yo la respeto. Cuando escuché eso yo le dije a los directivos que le dijeran que me diera la oportunidad de hablar personalmente con él y si igual él seguía tomando esa decisión yo se la iba a respetar. Él se cerró, no me escuchó, son decisiones que se respetan. Tomó la decisión de abandonar el club”.

¿Tiene un cláusula de comportamiento?

“Claro. Es como todo, siempre le ponen a uno cláusula. Mirando el pasado, la verdad firmé una cláusula con el Deportivo Cali, la firmé por compromiso, he venido haciendo las cosas bien después de lo que me pasó, eso ha quedado atrás”.

¿Tiene un problema con el alcohol?

“Son cosas que todo el mundo dice, es su pensar, pero la verdad la cosa no es ahí. Cuando me pasó lo traté con profesionales del tema, me dijeron que más que todo es un problema de autocontrol. He venido trabajando eso, he venido muy bien y ahora estamos acá. He seguido con terapia, ahora es aprovechar la oportunidad que el Cali me está brindando. Aportarle al Cali mi granito de arena y sacar esto adelante”.

¿Por qué ir a un equipo en crisis económica?

“Para nadie es un secreto lo que está pasando el Cali. Me motivó porque Cali es un equipo grande, de historia, la cual en cantera es uno de los mejores del país. Me motivó este reto, yo pienso que es el semestre más importante del equipo, nos estamos jugando cosas bravas. Yo sé que el equipo está pasando económicamente por una situación, pero confiando en Dios que esto pronto se va a mejorar. Lo importante es tener al equipo en lo más alto de la tabla y sacarlo de esta crisis”.

¿Junior obró bien con él?

“Eso no te lo puedo decir, allá hay un Dios que todo lo ve, todo lo dejo en manos de él. Con Junior he sido muy agradecido, me formó a mí, me dio el nombre por el que hoy me conocen. Decirte si estuvo mal o bien, no te lo puedo decir”.

¿Qué impresión se llevó del Bolillo?

“El profe es una calidad de persona, trabaja muy bien. El hombre, como todo sabemos, es un mundialista, con un recorrido importante. Siempre me hablaba, tuve buena amistad con el profe. Lastimosamente pasó lo que pasó, ya ni modo de echar reversa”.

¿Estuvo cerca de volver al Junior?

“Se disparó eso por una entrevista que dio el profe, pero a mí ningún directivo se me acercó. Solamente el profe dio la entrevista y disparó todo. No hubo ningún acercamiento oficial”.

“Toqué fondo”

“Yo pienso que yo con lo que me pasó en Junior toqué fondo, reconozco mi error, fue un error grandísimo. Le pedí disculpas al cuerpo técnico, los jugadores y la hinchada. Ya eso quedó atrás, le doy gracias al Deportivo Cali, a los directivos, al presidente que me dio la oportunidad estar acá, de renacer en el fútbol”.

¿Seguirá con el entrenamiento mental?

“Sí, acá con el psicológo trabajando fuertemente. Yo me considero fuerte mentalmente, si no, con todo lo que se dijo de mí en Barranquilla, quién sabe que estaría haciendo”.

¿Pensó en el retiro?

“Lo llegué a pensar, la verdad fue un golpe muy duro para mí, mi familia. Gracias a Dios tengo una hermosa familia, mi hijo, mi mamá que siempre estuvo ahí hablándome y apoyándome, mi mamá también estuvo ahí consolándome. Viniero varios equipos que me abrieron las puertas. Me decidí por el Deportivo Cali, tengo un reto grande, vine acá a hacer historia”.

¿Estuvo cerca de Santa Fe?

“Por ahí hubo un pequeño acercamiento, yo soy transparente, ya le había dicho sí al Deportivo Cali. Soy una persona de palabra. Hablé con la persona que se me acercó de Santa Fe, le maisfesté lo que estaba pasando acá. Él respetuosamente me dijo que si no pasaba nada quedaban las puertas abiertas para mí”.