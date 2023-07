Santiago Mele le da la razón al Bolillo: el fútbol moderno pide lo que él me está pidiendo

Santiago Mele se convirtió en el nuevo arquero del Junior de Barranquilla. El uruguayo tendrá el arduo trabajo de reemplazar en la portería a su compatriota Sebastián Viera, quien salió de la institución rojiblanca como un ídolo tras disputar 638 partidos y ganar 7 títulos.

En El VBar de Caracol Radio, Mele se refirió a cómo han sido sus primeros días entrenando en el club, destacando la confianza que le han dado y el papel que busca el entrenador Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez que él tenga en la idea de juego.

Respecto a la importancia de que un club pretenda a un futbolista, indicó que eso para él fue clave. “Con el pasar de los años, aprendí que es importante ir donde a uno lo quieran y me demostraron que quieren contar conmigo y después el cariño y el recuerdo que tiene de mí, de las veces que tocó enfrentar a Junior, es un lindo motor y la semana fue intensa”, aseguró.

Por su parte, le dedicó unas palabras a Sebastián Viera, del cual entre risas agradeció que hubiera hecho el gol en el primer tiempo, con eso para la segunda mitad no debía dejárselo meter. “Gratitud porque sé que tuvo gran responsabilidad e influencia en que yo viniera. Hay que demostrarlo tanto adentro y afuera cómo es el jugador uruguayo, la seriada y el rendimiento, deja al país uruguayo bien representado porque Sebastián es un eferente en Uruguay, me llena de alegría y entusiasmo”, manifestó el portero de 25 años.

Asimismo, se refirió a los primeros entrenamientos con Bolillo Gómez, destacando la participación que le pretende dar en la idea de juego. “Nos estamos adaptando, recién llegamos a lo que él pide de cada uno de nosotros, pero me vengo sintiendo bien, estamos comprendiendo el funcionamiento táctico y confío que con el paso de los partidos se genere química y el funcionamiento que van a traer resultados”.

“Tengo entendido que el sistema de juego necesita que yo esté atento a los pelotazos a la espalda y en la construcción del juego, personalmente tengo muchos sueños con la selección uruguaya y el fútbol moderno pide lo que me está pidiendo el Bolillo”, agregó.

Sobre la competencia que va a tener con Jefferson Martínez, resaltó que los hará mejor a ambos. “En todos los lugares, yo aprendí un montón y teníamos una gran relación. Veo en Jefferson un gran arquero, un gran compañero y me siento privilegiado de compartir con estos jugadores y será el técnico el que elija quién va a atajar. Yo quiero ser un buen jugador y compañero me toque estar o no. La competencia, tanto a Jefferson como a mí, nos va a hacer mejores”.

Finalmente, con relación a la confesión de Jorge Luis Pinto, quien reveló que lo venía sondeando para el Deportivo Cali, dijo: “Eso para mí es halagador, que técnicos de esa jerarquía me tengan en cuenta, es algo que es lindo de recibir, hoy estoy contento de estar en Colombia y tengo muchas ganas de aportarle al Junior mi granito de arena para esta en el lugar que se merece”, concluyó.