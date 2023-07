Este mes no devengaré salario ni viáticos: Embajador en Venezuela Armando Benedetti

Armando Benedetti. (Photo by YURI CORTEZ/AFP via Getty Images) / YURI CORTEZ

El actual embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, publicó un trino en redes sociales en donde aseguró que en el mes de junio solo recibió el 25% de su salario como representante de Colombia en el exterior y que este mes pidió a la cancilleria que no le paguen ni el sueldo ni los viáticos.

El embajador confirmó que se encuentra en Madrid asistiendo al grado de uno de sus hijos.

“En junio solo recibí el 25% de mi salario, tal como lo solicité. Este mes no devengaré salario ni viáticos. Desde mi renuncia, he pedido una licencia NO REMUNERADA, la cual me han negado y en la que he insistido. Para aquellos ‘preocupados’, me encuentro en Madrid acompañando a mi hijo. La próxima semana regresaré al país”, escribió.

Tras este mensaje Caracol Radio consultó con la Cancilleria por el permiso de salida del embajador y el ministerio confirmó que no fue presentado, según Benedetti ha pedido una licencia no remunerada al gobierno, sin embargo, esta ha sido negada.