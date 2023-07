“Es infame que pidan investigación a la campaña de Duque, es un bruto el que lo pidió”

Recientemente, se conoció que el partido político Centro Democrático pidió a la justicia que no solo se investigue la financiación de las campañas del 2014, sino también las del 2018 y 2022, incluyendo la del expresidente Iván Duque.

Por esta razón, Luigi Echeverry, gerente de la campaña de Iván Duque para la presidencia del 2018, estuvo en 6AM de Caracol Radio para hablar y opinar sobre este señalamiento en el que se ve incluido.

Inicialmente señaló: “Ese comunicado tiene un pedacito que dice 2018 que es una infamia, el resto es problema de ellos, pero eso es completa infamia porque en más de 9 oportunidades que hubo se demostró hasta con el último papel, cómo se habían manejado 48 mil millones de pesos que fue el monto total de la primera y segunda vuelta. Quedó demostrado que la campaña fue transparente”.

Además, añadió: “Ahí lo que hay es una irresponsabilidad de alguien que escribió eso y no se fija en lo que está diciendo. Ellos tendrán problemas cada uno en lo que sea, pero yo le respondo porque yo vi manejar las dos campañas del doctor Uribe en 2002 y 2006 a mi señor padre y yo manejé las campañas que robaron en el 2018, es un completo bruto el que redactó eso, se están autoincriminando”.

Aclaró que ese comunicado publicado por el Centro Democrático no fue escrito por Álvaro Uribe, sino por alguien que no sabía lo que estaba haciendo.

Por otra parte, sobre el tema de la Ñeñepolítica comentó: “Se demostró que eso no existió, hubo unas grabaciones ilegales que le hicieron al doctor Uribe y sobre eso se inventaron un cuento, pero se demostró que eso no existió y que no entraron esos dineros ilegales, El DAS nunca supo quién hizo eso, pero desafortunadamente han dejado ensuciar la política”.

“La verdad es que yo manejé unas cuentas con total transparencia, incluso con unas reglas que superan todas las normativas del país, como 17 controles sobre los dineros que entraban, con una cuenta única, y eso quedó demostrado en las instancias judiciales” sentenció Echeverry.

Aparte, sobre la investigación por parte del CNE por una donación de 560 millones de pesos por parte de una empresa de Carlos Matos, opinó: “La campaña del 2018 de Iván Duque no tiene esa investigación porque allá no entró nada de Carlos Matos, eso lo tiene el CD y por eso tiene que responder Nubia Stella Martínez, una cosa es el partido y otra la campaña”.

Por su parte, Melquisedec Torres de la Luciérnaga explicó el tema de Carlos Matos comentando lo siguiente: “Matos entregó a la campaña de Iván Duque a través del partido Centro Democrático cerca de 560 millones de pesos”.

“Lo que se indaga es que cuando se hizo la donación, quedó protocolizada en una notaría en donde dejaron claro que la plata se la entregaban al partido con destino a la campaña de Iván Duque. Eso implicaría que otros dineros que ingresaron al partido eran para esa campaña electoral” concluyó.