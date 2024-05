Alcaldía de Medellín decreta tres días de duelo por asesinato de policía

Medellín

La alcaldía de Medellín, en cabeza del mandatario Federico Gutiérrez, realizó un acto simbólico en rechazo al asesinato del subintendente de la policía Metropolitana Juan Esteban Cortés . El evento se llevó acabo en el barrio Laureles, donde además de funcionarios estuvieron altos mandos de institución y la comunidad, y pidió que esta muerte no quede en el olvido y pidió que se haga justicia.

Desde este lugar, el mandatario local informó que decretó tres días de duelo por la muerte del uniformado y por ello las banderas estarán izadas a media asta como solidaridad con la familia del uniformado, asesinado en un cruce de balas con varios delincuentes. Dos fueron capturados, heridos, pero uno ya falleció, confirmó el mandatario.

“Las investigaciones tienen que dar con todos los responsables. Aquí no puede existir impunidad. No eran solo dos personas, son más y van avanzando las investigaciones. Entiendan que, de acuerdo con la reserva de la investigación que lleva la policía y la fiscalía, no podemos avanzar, pero van por buen camino y se hará justicia. Una de las personas de los delincuentes murió ya en la clínica, que había quedado con heridas de gravedad. El otro está gravemente herido”, detalló el alcalde Gutiérrez.

El mandatario indicó que ya tienen identificados varios vehículos que presuntamente se movilizaban las otras personas que huyeron, además, que lo que iban a hacer, al parecer, un robo fue una situación bastante planeada por una estructura especializada.

Cabe recordar que estas personas tenían brazaletes del CTI y portaban armas con las que se enfrentaron con los uniformados y, por ahora, no se detalla que se alcanzaron a robar del edificio donde estaban los señalados delincuentes. Además, que se está ofreciendo una recompensa de hasta 100 millones de pesos para ubicar y capturar a los demás responsables que huyeron del sitio.