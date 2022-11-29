Gilberto Tobón: lo que habrá con el Centro democrático es una coalición

El profesor antioqueño, Gilberto Tobón, quien recientemente se lanzó como candidato a la alcaldía de Medellín y quien alcanzó un amplio reconocimiento en el país en los últimos años debido a sus polémicas posturas y agudas críticas al poder, fue duramente criticado por reunirse hace unos días con el líder natural del Centro Democrático.

En 6Am Hoy por Hoy criticó la gestión del alcalde Daniel Quintero y explicó que si se reunió con Uribe Vélez fue por que él mismo se lo pidió.

“Yo soy un hombre que está curado de espantos a esta edad. Me reuní con el señor Uribe porque él me lo solicitó. Petro también se reunió con él pero como él es Dios para sus seguidores a él lo alabaron, mientras que a mí me mandaron para el infierno”, aseguró.

En la reunión, de acuerdo con Tobón, hablaron de la situación de Medellín, que a su juicio está cada vez peor. “La ciudad está totalmente polarizada, de un lado están los ‘Quinteristas’ y de otro lado están los que lo quieren afuera, la lucha por la revocatoria ha sido brutal, yo no he participado, eso ni me va ni me viene, pero yo dije hace un mes… Quintero es liso y mañoso y me sostengo, porque eso es lo que es”.

Uribe Vélez habría asegurado que Tobón es un hombre austero y le daría un buen manejo a la Empresa de Servicios Públicos de Medellín, EPM, pero de acuerdo con el profesor el Centro Democrático no lo propondría como candidato a la alcaldía.

“Aquí lo que va a haber es una coalición, si me apoyan los liberales, los conservadores, el Centro Democrático o hasta el mismo petrismo, ¿cual es el problema? Yo voy a administrar es con un programa y el que me apoye a mí deberá apoyar al programa”.

Y agregó, “yo tengo una ventaja. Yo ya no aspiro a ser presidente de la República, no alcanzo a llegar, lo que quiero es administrar, que digan que fui el mejor alcalde… Quintero sueña es con ser presidente, yo solo quiero hacer mi trabajo”.

El también abogado aseguró que no se someterá a ninguna clase de consulta para avalar su candidatura y que lo que le interesa es transformar a Medellín. “Quintero tiene secuestrada a la EPM. Los recursos públicos son derechos constitucionales para las personas que necesitan. Hay que darle un vuelco a la actualidad, hay que hacer tejido social”.

Las críticas

Decenas de usuarios de redes sociales como Twitter reprocharon el encuentro entre el profesor y el expresidente Álvaro Uribe y calificaron al académico de incongruente, debido a sus críticas frente al establecimiento y al exmandatario.

El abogado penalista Miguel Angel del Río fue uno de los críticos.

Profesor @tobonsanin,hay derrotas que dignifican y triunfos espurios. Obtuvo usted la primera de un gran ejercicio electoral. No todo vale para conseguir la segunda. Los que hemos enfrentado el uribismo no nos anima una obsesión.Nos motiva el dolor de las víctimas y su justicia. — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) November 26, 2022

¿Ustedes ya dejaron de seguir a @tobonsanin? Confirmen. Hagamos la tarea. — David Rozo (@DonIzquierdo_) November 25, 2022

Para finalizar Tobón aseguró estar indignado por la forma en la que se “han venido encima de mí. Uno se pregunta, ¿es sincera la paz total o es hipocríta? Hay un grupo de jóvenes que creen que Petro es Dios y quien hable mal de él es digno de la guerra santa”.