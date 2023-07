Expresidente Uribe califica caso de Óscar Iván Zuluaga como una ‘tragedia’

Colombia

El expresidente Álvaro Uribe se refirió a través de redes sociales al escándalo por los audios en los que el excandidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga, habla del ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña del 2014.

Uribe señaló que el caso de Zuluaga, uno de sus hombres más cercanos, es una ‘tragedia’ y se refirió al expresidente Juan Manuel Santos.

“Elegimos a Santos y terminó con Farc, sobornos de mermelada y Odebrecht; la tragedia del caso de Óscar Iván; congresistas con delitos de dineros entregados por el gobierno Duque. Todo un engaño a tantos que lo han hecho bien y creen en estas tesis. Invitaré a considerar decisiones para no afectar a quienes merecen la confianza popular”, dijo en sus redes sociales Uribe.

Minutos después, el expresidente compartió otro mensaje contando su versión sobre esta historia y los audios filtrados por la revista Semana

Según Uribe, cuando apareció el escándalo de Odebrech había conocimiento de que el publicista Duda Mendonça, había recibió pagos de la multinacional Odebrecht como parte de la financiación de su asesoría a la campaña presidencial de Zuluaga

“Eleuberto Martorelli y Luiz Bueno afirmaron que Daniel García les dijo que la campaña de Óscar Iván no tenía dinero para acabar de pagarle al publicista Duda Mendonça. Ellos dijeron que fueron a Brasil, consultaron y manifestaron a Daniel García que estaba todo listo. Como eso salió en la prensa, yo llamé a Daniel García, nos reunimos, delante de Ernesto Macías le dije: “Daniel, ¿esto es verdad?” y me respondió: “no es verdad”, le expresé: “¿por qué no lo enfrenta?”. Nunca lo enfrentó”.

Por esto, el expresidente le haría pedido a Zuluaga que aclarara todo y que firmará un certificado que lo desvinculara de ese caso.

“No lo trajo, sin embargo, mandó una carta para entrar en el proceso del partido y hubo una polémica muy grande porque yo dije que no. Todo fue público con cruce de cartas con Óscar Iván. Más adelante Óscar Iván nos expresó que en Brasil nada había contra él. Que Duda Mendoça dio también una declaración afirmando nada tener contra Óscar Iván”, añadió.

En ese mismo mensaje, el expresidente habla sobre Juan Manuel Santos y los rumores de la misma financiación a u su campaña “a raíz de información periodística sobre las pruebas contra Santos que tendrían las autoridades de Brasil, pregunté al dr Granados por la noticia de los pagos de Odebrecht a Santos. El dr Granados me contestó que no me podía decir por su acuerdo de confidencialidad con Odebrecht”, concluyó.