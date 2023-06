Sergio Jaramillo y Héctor Abad hablan por primera vez después del ataque en Ucrania

En horas de la tarde del pasado martes 27 de junio se conoció la noticia de un bombardeo, del cual fueron víctimas el escritor Héctor Abad Faciolince y el exconsejero de paz Sergio Jaramillo, mientras se encontraban compartiendo en una pizzería popular en la región de Kramatorsk, Donetsk, una de las más golpeadas por la guerra en el territorio ucraniano.

Según información de las autoridades y servicios de emergencia de dicho país, el atentado dejó un saldo de 10 personas fallecidas, 3 de ellas menores de edad y 50 heridos aproximadamente. Cabe aclarar que Abad y Jaramillo se encontraban con la periodista Catalina Gómez Ángel y novelista Victoria Amelina, quien resultó gravemente herida y se debate entre la vida y la muerte en un hospital cercano de la zona del bombardeo.

Por esta razón, Jaramillo y Abad hablaron en 6AM de Caracol Radio para contar lo que vivieron minutos antes, durante y después del bombardeo. Inicialmente el exconsejero de paz comentó: “Nos encontramos bien, Héctor no tuvo golpes, yo sufrí uno fuerte en la pierna por una Viga, pero no fue nada grave, solo un hematoma, Catalina está bien, pero Victoria está en un estado crítico en el hospital”.

Sobre el momento del bombardeo dijo lo siguiente: “Estábamos en una pizzería de esta provincia de Donetsk, donde está prohibida la venta de alcohol, hacíamos bromas sobre esto y pidiendo cerveza sin alcohol cuando sucedió todo”.

Por su parte, el escritor Héctor Abad expresó: “Esto fue espantoso, yo estoy bien, salí ileso completamente, tenía como muchas manchas en la ropa, pero no tuve ninguna herida. La explosión a mí me tiró al suelo, parecía muy herido, pero Victoria estaba sentada, limpia, impecable, pero no nos respondía. Uno entiende que las esquirlas van a la loca y pueden caerle a uno en la cabeza”.

Además, añadió: “Lo último que recuerdo es que nos estábamos riendo con nuestras cervezas sin alcohol en la mano y de repente esto, que es como si brotara de la tierra, un sonido muy fuerte, peor en vez de elevarlo a uno, lo que hace es tumbarlo y luego el pito en los oídos que todavía tengo. Estoy muy aturdido en todo sentido”.