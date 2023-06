Ibagué está sin suministro de gas domiciliario y vehicular

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio taxistas de Ibagué manifestaron su preocupación por la falta del suministro de gas vehicular. Suspensión que se presenta desde la noche del lunes por la explosión que se registró en el gasoducto a la altura del barrio Picaleña, situación que dejó una persona muerta y dos más heridas.

Las causas de este hecho aún se encuentran en investigación, sin embargo, como resultado de dicha afectación, la empresa promotora de gases Progasur confirmó la suspensión del servicio por un daño en el gasoducto de su propiedad, el cual conecta el servicio nacional de transporte y permite el abastecimiento de gas natural en la ciudad de Ibagué.

Sin tener un tiempo estimado de restablecimiento del servicio, la comunidad empieza a verse afectada en las viviendas para cocinar los alimentos y los transportadores para poder trabajar.

“Me acerco a la estación y ya estaba más de un compañero volteando buscando, preguntando, donde había una estación para tanquear, pero nos quedamos por fuera, solo tengo una línea de tanqueo y me tocó pasar la noche aquí porque me quede sin gas”, manifestó César Trujillo taxista de la ciudad.

Así mismo, la información que se le ha brindado a los administradores de las estaciones de servicio es limitada, “Alcanos dio la orden de cerrar las válvulas madre, Estamos a la espera de que los ingenieros hagan las respectivas inspecciones y arreglos para poder restablecer el suministro de gas, por el momento no se sabe nada más”, dijo Ricardo Cano, jefe operativo de estación de servicio de gas.