¿Cuándo vence el descuento por pronto pago del predial y qué beneficios hay para morosos en Ibagué?

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Yenny González, directora de Rentas de la Secretaría de Hacienda de Ibagué, le recordó a los contribuyentes que aún no han pagado el impuesto predial, que el descuento por pronto pago del 15% está vigente hasta el 30 de junio de 2026, así como el beneficio del 50% para quienes adeudan este tributo de la vigencia 2024 y años anteriores.

“Invitamos a aquellas personas que no tienen ninguna novedad en sus predios, que por favor se acerquen y cancelen, y aprovechen este descuento para que no se les generen intereses de mora después del 30 de junio”, afirmó la directora de Rentas de Ibagué.

¿Cómo se puede pagar el predial en Ibagué?

Primero que todo los contribuyentes del impuesto predial en Ibagué deben saber que a través del portal web www.ibague.gov.co, opción ‘Portal tributario’ pueden descargar sus facturas con solo ingresar el número de matrícula del predio, el cual inicia por 350, seguido por un guion.

Si no puede descargar el recibo del impuesto, puede solicitarlo en la Secretaría de Hacienda, ubicada en la carrera Segunda No. 13-83, de lunes a jueves, de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, y los viernes, de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

¿Hay descuentos para los moroso del predial en Ibagué?

La funcionaria resaltó que se está invitando a los ciudadanos que tienen mora en las vigencias 2024 y años anteriores para que se acojan al 50% de descuento en intereses. “Esto es muy beneficioso, realmente si hacen cuentas se van a ahorrar una buena plata”.

Finalmente, recordó que los contribuyentes también se pueden acercar a la Dirección de Rentas, ubicada en la carrera Segunda con calle 17, cuarto piso del antiguo edificio del Comité de Cafeteros. Los horarios son los mismos que los de la Secretaría. También puede visitar el punto móvil en el centro comercial La Estación, de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.