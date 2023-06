‘Pinocho’ podría recobrar su libertad por nuevo testimonio en el caso de Alejandro Llinás

Santa Marta

Fredy Castillo Carrillo es un exjeparamilitar de la Sierra Nevada que pagó condena en EE.UU por líos de narcotráfico y que a su regreso a Colombia se dedicó a ejercer la ganadería y otros proyectos sociales con los líderes de la Troncal del Caribe, más exactamente en Guachaca, área rural de Santa Marta.

Castillo Carrillo fue capturado en España, en enero de 2022, tras ser señalado por las autoridades colombianas de presuntamente ordenar el asesinato del líder ambientalista, Alejandro Llinás Suárez, hecho ocurrido en abril de 2020 en el macizo montañoso. También se le acusó de ser el supuesto jefe máximo de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, otrora Los Pachenca.

El presunto responsable del crimen de Llinás Suárez - según la Policía Metropolitana - fueron el hoy capturado Alcides Antonio Molina Rodríguez y alias ‘Bombillo’, supuestos miembros del grupo armado y quienes habrían recibido ordenes de sus superiores de asesinar con arma de fuego al ambientalista, que entre otras acciones, fue señalado por la comunidad de la Troncal del Caribe de, al parecer, abusar sexualmente a una menor de 14 años de edad.

Caso de Fredy Castillo será denunciado ante órganos internacionales

La razón que habría originado el homicidio de Llinás Suárez no solo se originaron por las denuncias hacia grupos irregulares que habían montado dos peajes ilegales que restringían la entrada de turistas al territorio, sino también por supuestamente estar inmiscuido en este hecho de violación hacia una adolescente de la Troncal del Caribe.

Lo anterior habría provocado “molestia” en los jefes del grupo Pachenca, quienes llevados por la intensión de “buscar una paz en sus zonas”, presuntamente ordenaron el asesinato del líder Llinás Suárez.

LAS VERSIONES DE LA MAMÁ DE LA VÍCTIMA

Así las cosas, por ser Fredy Castillo Carrillo el supuesto jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, las autoridades colombianas le atribuyeron el crimen de Alejandro Llinás y en medio de una diligencia judicial, el pasado mes de abril, la madre de la víctima fue interrogada por el caso.

Helena Cortés, como se identificó esta mujer, narró los hechos y señaló como presunto responsable del abuso sexual del que habría sido víctima su hija al fallecido Alejandro Llinás Suárez, un hombre que lideró acciones de defensa del medio ambiente en zonas del Parque Tayrona y Sierra Nevada de Santa Marta.

En medio de la vista pública, el investigador le preguntó sobre la versión de su hija, alegando que “ella siempre señaló al señor Alejandro Llinás. Era un señor muy agresivo, con todos pasaba peleando; era al que se le oía más la boca, en su parcela, era una persona jaque”.

Helena Cortés detalló que, a raíz del supuesto abuso, su hija tiene rendimiento bajo en sus estudios y problemas psicológicos por “la maldad que le hicieron”.

Por amenazas líderes están por fuera del país y a algunos los han asesinado

El investigador también le preguntó sobre la responsabilidad en el crimen de Fredy Castillo, a lo que esta respondió: “según escucho decir, porque no lo conozco, es una persona que ayudó bastante a la comunidad en la pandemia”. Agregando que la Fiscalía “mire bien quién es el verdadero culpable del secuestro de la niña, que no culpe a otra persona que no debe culpar”.

La madre de la adolescente se refiere a las acusaciones que hizo el órgano fiscal contra Castillo, en el sentido que esta persona, al parecer, habría sido el que ordenó el asesinato de Alejandro Llinás Suárez por los hechos relacionados con la menor.

Se conoció que, esta versión podría ayudar a que Castillo Carrillo agilice su proceso de quedar en libertad; máxime cuando la comunidad de la Troncal del Caribe ha pedido que este sea el gestor de paz entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. También porque la persona que ordenó el asesinato de Llinás, al parecer, habría fallecido.

Escuche a continuación la entrevista de Helena Cortés y el investigador judicial.