Caso de Fredy Carrillo irá a órganos internacionales por "falso positivo"

Los 48 líderes sociales de la Sierra Nevada de Santa Marta convocaron un consejo extraordinario para declararse en asamblea general y rechazar la captura de Fredy Carrillo Castillo, conocido como ‘Pinocho’, quien fue señalado por las autoridades colombianas de supuestamente asesinar estar investigado por el delito de concierto para delinquir y homicidio agravado.

Los dirigentes cívicos aseguran que el procedimiento de captura contra Fredy Carrillo Castillo es un presunto falso positivo, debido a que vienen siendo “víctimas de una persecución sistemática de gobiernos y administraciones que están en contra del proceso que ellos emprenden en la Troncal del Caribe”.

Este caso será denunciando ante organismos internacionales para que se les brinden las garantías al implicado y a su familia, quienes estarían corriendo riesgo luego de las declaraciones realizadas por el Gobierno de Colombia.

Señalaron durante la reunión que se realizó en un recinto de Santa Marta, que son contradictorios los detalles revelados por el Gobierno Nacional y el Director de la Policía, en el sentido que Fredy Carrillo Castillo es “asesino de líderes sociales”, cuando él - refiriéndose al detenido- trabajó con los líderes en proyectos de beneficios para la región norte de Colombia.

“No se puede ser asesino cuando se denuncia un asesinato de un líder social”, dijo Alex Pinzón, presidente Junta de Acción de Parte Alta de Calabazo.

'NO ES UN NARCOTRAFICANTE'

Indicaron además que, Fredy Carrillo Castillo no era uno de los narcotraficantes más buscados del país porque él se presentaba de manera periódica a la Fiscalía seccional Magdalena y ante la Dijin, así como demás autoridades para demostrar su inocencia tras los señalamientos de personas que pretendían “dañar su buen nombre”.

Así mismo detallaron que, esta persona desde que pagó condena en EE. UU. por el delito de narcotráfico, se dedicó a defender a los líderes sociales y a respaldarlos en las iniciativas que buscaban una una reactivación social en la Sierra Nevada de Santa Marta.

'BATALLAS JURÍDICAS'

Luego de una serie de denuncias realizadas por Fredy Carrillo Castillo contra las bacrim de la Sierra Nevada, tuvo que salir del país por supuestas amenazas de muerte y falta de garantías de vida tanto para él como para su familia.

A través de varios medios de comunicación detalló en su momento que "no regresaré mientras las autoridades no me garanticen la seguridad para mí y mi familia". Estas declaraciones las realizaba al mismo tiempo que mencionaba que no pertenecía a la banda Los Pachenca ni ningún otro grupo ilegal.

Fredy Carrillo Castillo ganó varias batallas jurídicas contra autoridades y personalidades del país que lo señalaban de ser supuesto financiador de Los Pachenca. Uno de los casos fue con el periodista Gustavo Rugeles, a quien un juez de Santa Marta le ordenó detención domiciliaria por presuntamente no responder a tiempo una rectificación donde se señala a un hermano de Fredy Castillo de ser miembro de ese clan criminal.

Pese a que el portal El Expediente rectificó en su momento lo dicho en un artículo, donde mencionaban que Nilson Carrillo Cantillo, el juzgado de Santa Marta le concedió la razón a Fredy Carrillo.

Lo mismo ocurrió con la que era la Secretaria de Seguridad del Distrito de Santa Marta, Sandra Vallejo, quien aseguró que esta persona era uno de los delincuentes que buscaría para que enfrentara la justicia. Fredy salió en su defensa y argumentó que las declaraciones de la funcionaria eran falsas, por lo que tuvo que aclarar que no se refería a Pinocho.

Finalmente, los líderes sociales de la Sierra Nevada mencionaron que se declaran en asamblea permanente y así mismo que irán hasta las instancias Internacionales para exigir la liberación de Fredy Carrillo Castillo.