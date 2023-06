Gustavo Serpa sueña con fichar a Falcao para Millonarios: “Intentaré reunirme con él”

Millonarios sueña protagonizar la transferencia más importante en la historia del fútbol colombiano. En exclusiva con El Vbar Caracol, Gustavo Serpa, máximo accionista del cuadro capitaliano, confirmó que se reuniría con Radamel Falcao García para que se vista de azul en una futura temporada.

Con la clasificación del equipo embajador a la Copa Libertadores del próximo año, la idea de la directiva es armarse y la posible llegada de Falcao, goleador histórico de la Selección Colombia, sería sin lugar a dudas un golpe sobre la mesa.

“En los últimos meses que he viajado a Madrid, he tratado de reunirme con Falcao, pero no se ha podido por cuestiones de agenda. Voy a tratar de reunirme con él ahora que vaya en julio”, mencionó Serpa sobre una eventual reunión con el jugador.

Y complementó: “Eso es viable (el negocio) desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista económico porque tendríamos el interés de hacer un gran esfuerzo”.

Ahora bien, el directivo reconoció que Falcao “tiene un tema personal y familiar” que dificulta una eventual llegada a Bogotá. “Está cómodo en Madrid, tiene varios hijos, su señora está embarazada. Mover a su familia en estos momentos después de haber vivido tanto tiempo en Europa, para él no es una situación fácil”, complementó.

A pesar de todo apuntó que al ser “un viejo anhelo de la hinchada”, intentará “por todos los medios” buscar un acuerdo “económicamente viable para él y nosotros” porque “creo que lo podría lograr”. Eso sí, se reafirmó en que el visto bueno “depende de él”.

Guiños recientes del Tigre

Vale recordar que los rumores entre Falcao y Millonarios vienen desde hace varios meses. Andrés Llinás y Álvaro Montero han reconocido hablar del tema con el Tigre en Selección y la esposa del jugador, Lorelei Tarón, expresó en su momento que su pareja no podía cerrar ninguna puerta de cara a su futuro deportivo.

Incluso el mismo Radamel dijo hace unas semanas, durante un evento realizado en Corferias: “Tampoco he tenido la oportunidad de conversar con la gente del club, pero si en algún momento se llega a dar nos sentaremos. Es una decisión bastante compleja, habrá que analizarla y hablar con la familia”.