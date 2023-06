“Langostilla de Rio”: La nueva especie invasora en Bogotá.

Bogotá

Indicaron desde la Secretaría de Ambiente que, ya se creó la cartilla del protocolo para el manejo y control poblacional de la langostilla de río y la prevención de su propagación en Bogotá, documento que se dio después de expedir la Resolución No. 03919 de 2021. El documento brinda herramientas que permiten mitigar los impactos ambientales y las amenazas a la salud humana y de otras especies de fauna.

“La langostilla de río es una especie exótica invasora que se empiezan a ver en los humedales y en los ríos de Bogotá. Este año ya ha sido declarada invasora y, desde Bogotá, estamos sacando una cartilla que ratifica lo establecido en la Resolución 03919 de 2021, que es el protocolo para el manejo y control de esta especie”, indicó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Indican los expertos de la Secretaría de Ambiente de Bogotá que la langostilla de río o cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) es una especie originaria de Norteamérica, puntualmente del sur de este país Estados Unidos. Habita ecosistemas de agua dulce y ha sido introducida en varios países y regiones del territorio nacional.

En Bogotá, la langostilla de río se encuentra establecida en varios ecosistemas, en especial los parques Simón Bolívar, El Tunal y Timiza, y en humedales como Juan Amarillo. En Cundinamarca, se pueden encontrar en diferentes municipios, como Suesca, Chía y Fúquene.

“Las recomendaciones que hacemos desde la Secretaría de Ambiente es no manipular, no capturar, no consumir de ninguna manera estos animales, por favor repórtennos cuando los vean al teléfono 3174276828 (Unidad Móvil de Fauna). Estos individuos son crustáceos de agua dulce, provienen del sur de Estados Unidos, son muy resistentes y adaptables, se multiplican ante cualquier presión poblacional y, desafortunadamente, entre otras posibles afectaciones a la salud de los ecosistemas, son vectores para un hongo que afecta de manera directa nuestro cangrejo de río”, agregó la secretaria de Ambiente.

La langostilla de río, en algunos países, es utilizada para el consumo, sin embargo, esta especie es vector de diferentes hongos y bacterias como Vibrio mimicus (gastroenteritis) y Vibrio parahaemolyticus (ocasiona diarrea acuosa), además, de parásitos como platelmintos, que afectan la salud de mamíferos, incluyendo animales silvestres, domésticos y a los humanos. Las personas que se encuentren un animal de esta especie deben evitar su manipulación directa (de ser necesario, usar guantes), no arrojarle objetos que puedan lastimarlo, y no suministrarle alimento.