Mackalister Silva sueña con el título: “Si tu trabajas, en algún momento se te va a dar”

Se avecina el primer sorbo de la histórica final entre Atlético Nacional y Millonarios. Este miércoles a partir de las 8 de la noche, ambos equipos se verán las caras en el Atanasio Girardot por el duelo de ida.

En la previa del encuentro habló David Mackalister Silva, quien señaló en rueda de prensa la confianza que tiene en sus compañeros, analteció la felicidad que le genera disputar otra final y señaló que le emociona jugar en la capital antioqueño por el escenario que se brinda.

Asimismo el volante bogotano aprovechó para quitarse el rótulo de favoritos y señaló que el trabajo que se adelanta desde el 2020, cuando inició la era Alberto Gamero, tiene que dar frutos.

Final ante un rival especial

Agradecimiento por disputar una final: Estoy sintiendo agradecimiento con Dios por permitirme disputar este tipo de partidos y ojalá, Dios mediante y de la mano de él, podamos salir adelante.

Trabajo en equipo: Pesa más un equipo, la unión y la fuerza de muchos compañeros respaldándose y buscando una salida y bienestar, que el trabajo para uno mismo.

Primera la final, luego la Sudamericana: Si Dios permite, quiero disfrutar mucho esta final porque una final no se juega todos los días ni cada 8 días. Hay que darle la importancia a lo que uno va enfrentando y en este caso es esta final, ya después vamos a ver lo que pasa en la Sudamericana.

Mensaje a las hinchadas: Como sociedad y como fútbol debemos volver a que esto es una pasión compartida y volver a ver estos estadios de dos colores, allá y acá. Eso principalmente porque nos va a servir como sociedad, la vida está siempre por encima de un balón o un color.

Nacional como rival

Duelos pasados ante Nacional: Ha sido importante que las veces que hemos venido hemos propuesto jugar. El ambiente y la plaza es un motivante, es un ambiente de fútbol. Te motiva y representa a nuestro país en cuanto a lo que sentimos como fútbol. Eso lo tenemos que disfrutar.

Jugar en el Atanasio es especial: Las dos hinchadas están pensando en ganar y tanto ellos como nosotros estamos queriendo lo mismo. Cómo lo vivo en familia, tengo 3 niños que están creciendo y les cuesta entender muchas cosas, eso se los hemos tratado de hacer entender de la mejor manera. Yo personalmente lo vivo en un marco muy lindo, por lo que es venir a Medellín a jugar en una buena cancha, para mí de las mejores del país en donde se disfruta y donde puede uno dedicarse a jugar.

Trabajo en defensa: En cuanto a lo defensivo, sabemos lo importante de la media distancia de Dorlan y lo importante que se ha vuelto Jarlan en esos momentos definitivos. Estos partidos lo que más demandan es concentración.

Líder de Millonarios

Como capitán debe dar ejemplo: Más que sea una carga, para mí es una motivación poder llevar el brazalete de capitán de nuestro club. Por ende tiene que ser igual la responsabilidad y el ejemplo que se tiene que dar en cuanto a que este hermoso partido que se nos presenta tenemos que disfrutarlo.

El proceso dará frutos: Hace poco di una frase que se la escuché al profe Pinto: “El trabajo no traiciona”. Si tu trabajas y trabajas, construyes y construyes, en algún momento se va a dar. Cuál es ese momento, no sabemos, pero uno con trabajo consigue las cosas, como pasa en la vida.

Millonarios es un grupo de amigos: Recalqué que este es un grupo de amigos que debía salir a divertirse y darlo todo, eso mismo es lo que vamos a hacer: un grupo de amigos que va a divertirse, darlo todo y de la mano de Dios poder conseguir un resultado importante.

Hay juventus y experiencia en la nómina: Sí hay jugadores jóvenes, pero para otros es su tercera final o segunda. En cuanto al rótulo de favoritos, nosotros no nos lo hemos puesto entonces no sentimos presión por eso. Nosotros confiamos en nuestro trabajo, creemos en él, pero no estamos confiados porque sabemos del equipo que tenemos al frente.