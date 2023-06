Daniel Cataño: Queremos ganar la final para darle esa alegría y satisfacción al profe

Daniel Cataño, una de las principales figuras de Millonarios en el presente campeonato, expresó sus sensaciones respecto a la final ante Atlético Nacional. En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el volante antioqueño manifestó que no ve este juego como una revancha y añadió que quieren ser campeones por la hinchada, sus familias y el profesor Alberto Gamero.

El partido ante Medellín

“Contentos, obviamente durante el partido, exactamente en el primer tiempo que fue complejo para nosotros, que no nos encontramos, donde quizás estábamos cargando con ese peso que llevaba Millonarios de muchos años de no clasificar, que siempre se quedaba en los momentos más importantes, que no había podido pasar a una final. Estábamos todos con ese peso, pero yo creo que el profe manejó muy bien ese momento en el camerino, nosotros tuvimos la capacidad y la jerarquía para levantarnos en ese momento. Con el primer gol el equipo se suelta un poco más, empieza a jugar el fútbol que normalmente hace, se encuentra el segundo gol, con eso cerramos un cuadrangular que jugamos de muy buena manera y creo que era merecido el paso a la final”.

¿Qué les dijo Gamero en el entretiempo?

“Yo soy de muy mala memoria para acordarnos de las cosas. Él estaba en un tono tranquilo, ni siquiera fue que nos regañó, que habíamos jugado un primer tiempo muy malo, que estábamos haciendo cosas que no hacíamos, nos pidió a los de adelante que teníamos que dar un poquito más, que teníamos que apretar la salida del Medellín, que con ese lanzamiento desde los defensas no estaba haciendo mucho daño. Fue como en lo que él más enfatizó, cambiar el chip, ir a apretar, que nos estábamos jugando la clasificación, creo que el equipo le captó el mensaje”.

¿Qué recuerda su gol?

“Gloria a Dios porque fue un bonito gol, en ese momento a uno le pasan muchas cosas por la cabeza, nosotros siempre hemos hablado y entendido que el fútbol es un momento de toma de decisiones, cuando llega ese momento uno busca tomar la decisión más acertada. Yo siempre he sido un jugador técnico, cuando se me presenta en el partido, uno ya como que lo ha hecho tantas veces o confía en su capacidad, que a veces le resulta hacerlo, eso a veces sale o a veces no”.

¿Cómo manejaron el estrés de la semana?

“A uno le pasan muchas cosas por la cabeza, hablábamos con los muchachos. En ese primer tiempo contra Medellín se le venían a uno pensamientos: ‘¿donde nos hagan un gol cómo vamos a remontar?’ y bueno, decíamos ‘gracias a Dios Medellín no nos cobró’, porque nos hubiera costado mucho levantarnos. Pero sabíamos que habíamos hecho un buen torneo, independientemente de lo que estaba pasando, cualquiera de nosotros podía hacer un gol en cualquier momento e irnos arriba. Desde el partido de Chicó, que teníamos esa ilusión de clasificarnos allá y no se nos dio, pero esa semana en la interna dijimos vamos a cerrar los oídos y concentrarnos en nosotros mismos, que de pronto esos que hoy están tirando la mala vibra o aquellos que nos creen, en menos ocho días van a estar celebrando a cuenta de nosotros. Nos fortalecimos como grupo y eso ha sido el éxito de este equipo, hemos creado una bonita familia y eso es lo que hoy nos tiene peleando una final”.

¿Preguntaron por el juego en Cali?

“Nosotros dependíamos de nosotros, tratamos de no preguntar, la orden era eso. Solamente hubo dos momentos que nos dimos cuenta, en el entretiempo preguntamos y nos dijeron que iban empatados; en el momento que a Medellín le pitan el penalti, nos íbamos a poner 2-1 arriba pero Chicó iba perdiendo. Para quedar eliminados en ese momento tenían que hacernos dos goles a nosotros y que Chicó hiciera dos goles ,fue de la única forma en la que yo me enteré del resultado, de resto jugué con total tranquilidad”.

¿Qué opina de Nacional?

“Siempre una final con Nacional va a ser difícil, compleja por el rival, porque Nacional representa mucha historia en Colombia. Hoy estamos en presentes diferentes y nosotros como Millonarios vamos a salir a luchar, disfrutar esta final y tratar de darle una alegría a esta hinchada que se lo merece”.

¿Es una revancha?

“Yo no estoy viendo esto como una revancha, lo que pasó en Ibagué ya quedó en el pasado, me he refugiado en Dios, son cosas que le sirven a uno para aprender, para forjar el cáracter, he visto la mano de Dios en medio de todo lo que hago y he visto también su respaldo, llegué a un equipo como Millonarios, creo que he hecho una buena campaña, le he dado la mano al equipo, he tratado de estar ahí, la posibilidad de ir a la Selección Colombia. Voy a jugar mi final y a disfrutarla, yo en eso no estoy pensando, quiero dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho, la quiero ganar, no solamente como tema de revancha, la quiero ganar porque yo siempre la he querido ganar, porque siento que se me escapó hace un año, porque ahora estoy en un buen momento, en un equipo con mucha historia y tradición como es Millonarios. Vamos a tratar de disputarla, de dar lo mejor de nosotros para conseguirla y darle a esta hinchada, a mi familia, a este equipo, a mis compañeros y a uno mismo, siento que nos la merecemos”.

¿Vio la celebración de Gamero en su gol?

“Ya lo tenemos en un gif y todo en el WhatsApp, él no es muy efusivo, pero tiene como esos momentos así. También nos alegramos mucho por él, porque sabemos todo lo que él ha pasado también, por eso también queremos ganarla, para darle esa satisfacción y alegría”.