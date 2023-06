¿Es posible elevarse en un helicóptero y esperar a que la tierra gire para viajar?

Puede llegar a ser una muy buena idea imaginar elevarse, no solo en un helicóptero, sino en cualquier tipo de aeronave que pueda quedar suspendida en el aire y solo esperar a que la tierra gire para llegar a algún destino o por qué no, dar la vuelta al mundo. Esto puede dar lugar a pensar en ahorro de combustible y una manera más fácil de movilizarse aprovechando la rotación del planeta, sin embargo, no es tan fácil como parece.

Para entender un poco cómo funciona la rotación de la tierra, es necesario saber que primero, el planeta solo gira de occidente a oriente en sentido contrario a las manecillas del reloj, razón por la cual en ciertas épocas del año y más que todo en países del norte no alcanza a anochecer algunos días. Además, su velocidad es de 1.667 kilómetros por hora y se demora en dar toda una vuelta exactamente 23 horas, 56 minutos y 4 segundos.

Según lo anterior, se plantean varios inconvenientes que dificultan la idea de quedarse en el aire y esperar a que la tierra gire. La primera es que si solamente rota de occidente a oriente, se limita el movimiento del cuerpo suspendido a una dirección específica. La segunda es más complicada, pero la más importante y es aquí donde la física interviene, se trata de la primera ley de newton.

Respuesta de la física

La primera ley de Newton consiste en lo siguiente: “Todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él”. La teoría de quedarse suspendido en el aire esperando que la tierra gire para viajar cumple la primera parte de lo que dice el físico británico. No obstante, la gravedad de la tierra, la cual funciona como fuerza de atracción, hace que los cuerpos que estén dentro de la atmósfera se queden donde están, en el momento que el planeta hace su rotación.

Además, hay muchos más factores que intervienen y contradicen la teoría inicial, como el viento, la presión de la atmósfera en la aeronave, la cual reduce la velocidad de la misma, teniendo en cuenta que así solo tenga que subir igual debe ejercer un movimiento vertical usando sus motores. En conclusión, la respuesta a la pregunta es no, principalmente porque para que sea posible hay que salir de la atmósfera y esperar que la Tierra haga su rotación.

Sin embargo, es posible viajar gracias a los fuertes vientos que se perciben a una gran altitud, un ejemplo de esto es Steve Fossett, quien en el año de 2002 dio la vuelta al mundo en tan solo 13 días, en un globo aerostático sin necesidad de propulsión.