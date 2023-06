Reforma al Código Electoral fue aprobada en último debate: solo le resta la conciliación

Congreso

Con 99 votos a favor y 3 en contra, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley estatutaria que busca actualizar el Código Electoral colombiano, vigente desde 1986.

“Hicimos un esfuerzo grande todos los representantes a la Cámara de discutir el código electoral, y todos coincidimos en que se necesita un código novedoso, un código que modernice el sistema electoral en Colombia”, empezó afirmando el representante ponente Carlos Felipe Quintero, pues este último debate duró más de 6 horas.

De acuerdo con el congresista liberal, los puntos importantes aprobados tienen que ver con “el voto electrónico mixto, el incremento de puestos de votación, que es un acuerdo que había con con el punto 2.3 del acuerdo de paz de la Habana, la ampliación de la jornada electoral a una hora más, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, también los censos electorales permanentes para evitar la trashumancia, un delito que es muy frecuente en el proceso electoral”.

También quedó establecido dentro del texto aprobado que las auditorías al software se realicen siete meses antes de las elecciones, además el software deberá ser adquirido por el Estado, no alquilado como venía sucediendo. Este punto, de hecho, había causado polémica durante las recientes elecciones presidenciales, pues el en ese entonces candidato Gustavo Petro había puesto en duda la efectividad del software adquirido, que era de origen extranjero.

A propósito de polémicas, la principal opositora del proyecto durante este debate en plenaria fue la representante del Partido Verde Catherine Juvinao, quien insistió en que “este Código Electoral está acabando con la Registraduría Nacional del Estado Civil en su espíritu, como la creó la Constitución de 1991. La Constitución, en su artículo 266, blindó a la Registraduría de cooptaciones politiqueras, burocráticas y clientelares, y por eso tiene un régimen especial de carrera administrativa. Se supone que los servidores de la Registraduría deben entrar por carrera administrativa. Aquí lo que se está aprobando es una aberración del registrador nacional Alexander Vega, autoconfiriéndose facultades que la Constitución no le da para crear nuevos delegados que va a poner a dedo, para que estos a su vez pongan a otros servidores públicos a dedo”.

Para la representante lo sucedido en la Cámara fue “una barbaridad”, pero enfatizó en que “a mí lo que me impresiona, porque yo puedo entender que los partidos tradicionales sean amigos de Alexander Vega, es que el Pacto Histórico se preste para votar esta vagabundería; me indigna y me ofende. Lo bueno es que la Corte Constitucional lo va a volver a tumbar”.

Precisamente, lo que sigue para este proyecto es la conciliación, que se dará el próximo martes en las plenarias de Senado y Cámara, y tiene como objetivo unificar el texto, pues hay diferencias entre lo dicho por los representantes y lo dicho por los senadores. Si obtiene el aval en ambas corporaciones finalizaría su trámite legislativo, y pasaría a la revisión de la Corte Constitucional, puesto que es una ley estatutaria.

Este trámite de revisión es el que descarta por completo que cualquier punto de esta actualización del Código Electoral aplique para las elecciones regionales de octubre de este año. No va a pasar, pues la iniciativa no podría convertirse en ley siquiera, antes de que estos comicios se lleven a cabo.