WhatsApp: ¿cómo leer un mensaje que me enviaron y luego lo eliminaron?

WhatsApp es hoy en día una de las aplicaciones más usadas en el mundo. La plataforma de mensajería instantánea y que hace parte de la compañía Meta ha logrado tener gran reconocimiento a nivel mundial, debido a que es completamente gratis y a que ha logrado facilitar la comunicación desde su creación sin importar el lugar en donde se esté el usuario.

La aplicación está en constante evolución y una de las actualizaciones que ha realizado a lo largo del tiempo, es la herramienta de eliminar los mensajes enviados. Aunque muchas personas han usado esta opción, hay quienes se preguntan ¿cómo recuperar un mensaje que me enviaron y lo borraron?

En WhatsApp es posible borrar mensajes para todos, que desaparecen de los celulares del emisor y del receptor. Cuando esto sucede, verá en la aplicación el texto ‘Se eliminó este mensaje’ y también desaparece la notificación.

Sin embargo, existe una forma de poder ganarle a la curiosidad y leer los mensajes borrados.

Recupere mensajes desde las notificaciones

En términos oficiales, WhatsApp no permite la recuperación de mensajes borrados ya que, una vez el usuario los elimina, estos desaparecen del celular que los recibió y del que los envió sin dejar rastro en los servidores de la empresa.

No obstante, el truco está en que Android tiene un historial de notificaciones, donde se guarda un registro de todas las notificaciones que han llegado al móvil (Este historial puede estar activo o no, y a veces la capa de Android no incluye el historial de notificaciones).

Si su dispositivo tiene historial de notificaciones, lo encontrará dentro del apartado de ‘Notificaciones’ de los ajustes. En el historial podrá ver las últimas notificaciones, aunque si el mensaje se borró hace tiempo, entonces deberá bajar hasta encontrar el mensaje borrado.

Un buen truco es fijarse en la hora del mensaje borrado, para poder encontrar con qué notificación se corresponde.

Pero, esto tiene una contrapartida, ya que si estaba en la conversación cuando se borró el mensaje ya no podrá acceder al contenido porque no se generó una notificación. Además, sólo es posible recuperar los 100 primeros caracteres del mensaje (límite de las notificaciones, en Android).

Instale una aplicación

Otra opción es instalar una aplicación que vaya guardando todas las notificaciones que genera WhatsApp podrá leerse lo que decían los mensajes incluso aunque se eliminen posteriormente. Es una especie de copia de seguridad.

La aplicación se llama Notification History. Cuando se elimina un mensaje enviado por Whatsapp el receptor puede buscarlo en una aplicación diseñada para acceder al registro de notificaciones. Estas herramientas son sencillas de aplicar. .

La aplicación de recuperar mensajes puede usarse en teléfonos como Samsung, Xiaomi, Huawei, Sony, Lenovo entre otros. Aquí descubre lo necesario para usarla.