¿Cómo va Néstor Lorenzo con la Selección Colombia? Balance de su primer año

Néstor Lorenzo, técnico Selección Colombia (Photo by Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu Agency

El 14 de junio de 2022, Néstor Lorenzo fue presentado en Bogotá como nuevo técnico de la Selección Colombia de mayores, como reemplazo del caleño Reinaldo Rueda.

Lorenzo, quien había sido asistente del ex entrenador de Colombia José Néstor Pékerman entre 2012 y 2018, llegó en un momento no tan favorable para la tricolor, quien se había quedado por fuera de la Copa del Mundo de Qatar. Su llegada significó esperanza para el equipo con miras a no quedar por fuera del mundial de México, Estados Unidos y Canadá del 2026.

“Respetar la esencia del futbol colombiano, el buen juego, mentalidad ganadora, no sentirse menos que nadie y salir a ganar a cualquier lado, con un fútbol más agresivo e intenso”, ha sido la premisa del argentino desde su llegada a la Selección Colombia.

Balance de su primer año

Bajo la dirección de Lorenzo, la Selección Colombia ha jugado 6 partidos, todos ellos amistosos, preparatorios para las eliminatorias de cara al mundial.

Colombia se ha enfrentado a Guatemala, México, Paraguay, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Hasta el momento, el equipo no ha sido derrotado y acumula cuatro victorias y dos empates.

Lorenzo se ha destacado por aprovechar los amistosos para proba jugadores jóvenes, muchos de ellos de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano, alternado con figuras como James Rodríguez, Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado.

Calificación Pulso del Fútbol

Durante el programa, César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid calificaron la gestión del argentino durante su primer año frente al equipo.

Mientras Cadavid le dio una calificación de 8.5 destacando que no ha perdido ninguno de los encuentros disputados, César Augusto le dio un 7 asegurando que este año ha sido solo el “calentamiento” antes de la disputa de lo verdaderamente importante: las eliminatorias.

¿Cuándo juega Colombia?

El 16 de junio y el 20 de junio, la selección se enfrentará a Irak y a Alemania, respectivamente, en fecha FIFA de amistosos, los dos últimos antes del inicio de las eliminatorias, en septiembre.

La Selección comenzará su camino hacia el mundial de 2026 enfrentándose de local ante Venezuela y luego visitará a Chile en Santiago.

Colombia Vs. Irak

Viernes 16 de junio – 2:00 p.m.

Estadio de Mestalla

Valencia – España

Colombia Vs. Alemania

Martes 20 de junio – 1:45 p.m.

Estadio Veltins-Arena

Gelsenkirchen, Alemania