DT de Irak: “Colombia es un test importante, es una selección superior a la nuestra”

Jesús Casas, DT de Irak. (Photo by Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images)

Jesús Casas, técnico español de Irak, tuvo grandes elogios para la Selección Colombia, Néstor Lorenzo y su grupo de jugadores, en la previa del amistoso que sostendrán ambos equipos el próximo viernes en Valencia, España (2:00PM). En diálogo con El VBar Caracol, Casas reconoció que el compromiso será “un test muy importante” para ellos, teniendo en cuenta que se enfrentan a una selección “superior”.

“Aterrizamos en Irak en noviembre, hace seis meses aproximadamente. La verdad que la experiencia está siendo buena, pero estamos en un proceso de cambio y de probar jugadores. Precisamente en esta convocatoria, tenemos hasta 5-6 jugadores que pueden debutar con la selección absoluta. Estamos en un proceso de transicion, de crecimiento y ante un rival como Colombia que es un test bastante importante y fuerte para nosotros”, destacó el estratega..

De Colombia y su cuerpo técnico, destacó: “sé que el entrenador (Néstor Lorenzo )estaba con (José) Pékerman, que habia trabajado con él. Desde su llegada los resultados no han sido malos, de hecho no ha perdido todavía. Creo que en los últimos seis partidos, creo recordar que eran cuatro victorias y dos empates, si no recuerdo mal. Cuando te pones a analizar en profundidad, es un equipo bastante potente, con jugadores que juegan en Ligas muy importantes aquí en Europa, en Italia, Inglaterra, Alemania, Rusia, que es una liga muy exigente aunque quizá no sea tan conocida.

“Es un equipo que apuesta por tener el balón, que tiene futbolistas muy potentes y con mucha llegada a gol, tanto en transiciones como en juego organizado. Evidentemente para nosotros es un test muy importante, porque es una seleccion superior a nosotros y nos va a exigir dar nuestro cien por ciento para intentar competirle”, añadió al respecto.

Casas lamentó la baja de James Rodríguez para este compromiso. “En Irak hay una afición muy grande al fútbol español, sobre todo a loque es Real Madrid y Barcelona, y a un futbolista como James Rodríguez, que ha pasado por Real Madrid, seguramente los seguidores iraquíes madridistas lo echarán en falta. Un futbolista de muchísima calidad, de un nivel muy alto y que evidentemente se echará de menos, pero creo que la selección colombia trae un potencial lo suficiuentemente grande y poitente como para no echar de menos a otros jugadores”.

Sobre lo que ha podido trabar y busca conseguir en Irak, reveló: “estamos intentando cambiar un poco el estilo, porque aquí siempre han jugado muy directo hacia el punta, estamos buscando jugadores que tengan un poco más de juego organizado, de tener buen pie, de intentar ser protagonistas con el balón, porque nosotros físicamente es verdad que no somos un equipo muy potente, con lo cual lo más importante es intentar tener el balón para que el otro rival no haga daño. Si estamos acertados, esperaremos tener el balón lo máximo posibile, pero dependerá también, primero, del acierto nuestro y segundo del nivel defensivo de colombia”.

Finalmente, destacó del fútbol iraquí: “los futbolistas iraquíes suelen ser futolistas de talento.. Lo que les cuesta un poco más es el aspecto físico y el aspecto táctico. A partir de ahí, yo creo que el futoblista suele ser talentoso y donde tenemos más problemas es a nivel defensivo”.

“Tenemos muchos, Kevin Yakob, Ibrahim Bayesh, Osama Rashid... Tenemos muchos jugadores en el centro del campo que son bastante interesantes para ver”, añadió finalmente sobre los futbolistas de Irak que merezcan una atención extra.