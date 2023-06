Cuadrado confirma que decidirá su futuro después de la Selección: ya tiene propuesta

Juan Cuadrado. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) / Alessandro Sabattini

Juan Guillermo Cuadrado confirmó que ha recibido una propuesta de renovación del Juventus italiano y se mostró confiando en poder llegar a un acuerdo para seguir en la entidad italiana.

“Estoy muy tranquilo y muy contento en la Juve. Me han hecho una propuesta pero en estos momentos no estoy como pensando en eso y les he dicho que hablábamos después de la selección”, explicó desde la concentración de Colombia en Valencia. “Me siento como en casa allí. Espero que podamos llegar a un buen acuerdo y poder seguir en la élite”, agregó.

El futbolista de 34 años está estos días concentrado con Colombia en Valencia para preparar los amistosos que su equipo nacional jugará contra Irak y contra Alemania.

En cualquier caso, Cuadrado aseguró que no cree que cambiar la Serie A italiana por otra liga que no sea tan potente le pudiera perjudicar para ir a la selección.

“De igual manera, otras ligas vienen creciendo y si estás jugando, rindiendo y aportando puedes ser tenido en cuenta para el llamado del Profe. No es importante si estás en Turquía o en Arabia porque ha llamado a jugadores que estaban en esas ligas”, recordó.

Su aporte a la Selección Colombia

Desde territorio español declaró la importancia de la mezcla entre la juventud y la experiencia pensando en darle un nuevo aire a la tricolor: “Tanto Falca, mi persona, David, James, somos los que venimos en ese proceso mucho tiempo, es importante siempre que hay un grupo que está compuesto por esa experiencia y lo que le pueden dar los jugadores jóvenes que también puede ser jugar sin pensar, pero en cualquier situación se necesita este tipo de convenio, un mix entre experiencia y juventud y el profe le está apostando a eso, porque uno puede aportar desde el camerino y es importante, el profe tiene que estar tranquilo, yo voy a dar lo mejor de mí donde esté”.

Sobre sus llamados a las convocatorias de Néstor Lorenzo, expresó que “la decisión de venir o no es mía, es si yo lo demuestro en el club y si estoy jugando y tengo el espacio y si tengo la fuerza, voy a estar feliz de venir a la Selección”, concluyó.