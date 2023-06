¿Qué opina ‘Rick Sánchez’ sobre Colombia? Entrevista a Juan Guzmán, actor de doblaje

Del 9 al 12 de junio se llevó a cabo en Bogotá la décima edición de la Comic Con Colombia en el Gran Salón Óscar Pérez Gutiérrez de Corferias, evento en el que se reúnen los amantes del anime, los cómics y la cultura pop.

El evento contó con grandes invitados internacionales, uno de ellos fue Juan Guzmán, actor de doblaje reconocido por su participación en series como Bob Esponja, Samurai Jack Rick & Morty y El Precio de la Historia.

El actor de doblaje que cuenta con más de 30 años de trayectoria nos contó qué es lo que más le ha gustado de Colombia, los personajes que más ha disfrutado doblar y sus capítulos favoritos de Rick and Morty, serie en que hace la voz de Rick para Latinoamérica.

¿Qué es lo que más le ha gustado de Colombia?

La gente, de verdad la gente ha sido maravillosa, cada vez que vengo a Colombia me tratan súper bien, súper cariñoso, súper bacano y eso me encanta, todos son una ‘chimba’.

Me gusta mucho la comida también, a mí me encanta comer y aquí la comida es fuerte, por ejemplo, me han invitado a comer una sopa de costilla con una taza de chocolate de desayuno.

¿Cuál ha sido su personaje favorito de interpretar?

Todos mis personajes trato de hacerlos todos con el mayor cariño, ponerle lo máximo a todos, pero sin duda Rick Sánchez de Rick and Morty ha sido una cosa increíble que me tiene girando por toda América, montándome a un avión, viniendo a eventos y eso me encanta.

Pero si me preguntas de personajes, así que van metidos en mi corazón, Samurai Jack ha sido un gran personaje que me encantó.

Siempre me ha gustado mucho Steve de Las Pistas de Blue, que no sé si habrá gente que lo recuerde, pero fue la infancia de muchas personas, me encantaba ese personaje, de hecho cantaba mucho. Siempre entraba al estudio cantando las canciones y cuando me dijeron que ya Steve se iba del programa, pues yo lloré con él.

¿Cómo ha sido su experiencia en Bob Esponja?

Bob Esponja es un ganar perdiendo, porque en un principio me llamaron para hacer el casting del personaje principal, y perdí que de fuera del proyecto. Pero me llamaron para hacer la canción de entrada, también he interpretado a Parche el pirata, al narrador francés, y a Sirenoman.

Bob Esponja es un programa que ya tenemos más de 20 años haciéndolo y que se sigue grabando.

Al momento de doblar, ¿qué tanto se mantiene el guion original?

Se mantiene muy similar, y esa es la idea. Ahora, tenemos cierta libertad en cuanto a creatividad, de cambios de palabras, de cambios de frases, de hacer chistes, porque algunas veces los chistes cuando son inglés no necesariamente quedan en español. En ese sentido tenemos libertad para hacerlo.

¿Cómo llegó a interpretar a Rick?

Cuando se interpreta a un personaje que ya está hecho, el cliente pide que seas lo más cercano a la voz original. Cuando yo fui a hacer el casting de Rick and Morty me llamaron a mí a dos actores más que teníamos que hacer el primer episodio, el cual era evaluado por Cartoon Adult Swim.

La interpretación de Rick es una locura, porque no es solamente es hacer la voz igual, sino interpretar todo lo que el personaje tiene. Es un científico loco, es una cosa maravillosa, que a veces tú te sientes incluso un poco mal de cómo trata a la familia.

A los que no han visto la serie, les recomiendo que la vean y así se van a enterar de quién es Rick y de por qué actúa como actúa.

¿Cuál es su capítulo favorito de Rick and Morty?

Tengo dos episodios que me gustan mucho, ‘Pepinillo Rick’ creo que es mi episodio favorito y ‘Cuentos de la ciudadela’, creo que es un tremendo episodio también.

Invitados internacionales Comic Con

Entre los invitados internacionales nos encontramos a Evanna Lynch, actriz y modelo recordada por dar vida a ‘Luna Lovegood’ en la saga de Harry Potter, Giancarlo Esposito, quien encarnó a Moff Gideon en The Mandalorian, Stan Edgar en The Boys y Gustavo Fring en Better Call Saul.

Por parte de Latinoamérica, estuvo Carlos Villagrán, el actor mexicano que encarnó a ‘Kiko’ en la mítica serie ‘El Chavo del 8′, y Mario Castañeda y René García, voces de Gokú y Vegeta en Dragon Ball Z.