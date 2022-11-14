Uribe sobre los 100 días de Petro: “tenemos que aceptar que ha sido coherente”

Este martes 15 de noviembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cumplirá los primeros 100 días luego de haberse posesionado como jefe de Estado. Entre los elogios de sus electores, que superaron los 11 millones en medio de unas de las elecciones más reñidas y polarizadas de la historia reciente del país, y en medio de las críticas de sus opositores, que han erigido una férrea defensa frente a los valores y modos tradicionales, el político de izquierda parece mantener la “coherencia” con su propuesta de campaña: “ser el gobierno del cambio”.

Así lo reconoció el expresidente y líder opositor, Álvaro Uribe, en medio del séptimo Foro organizado por el Centro Democrático, que se llevó a cabo desde Yopal, Casanare, en el que aseguró que a pesar de tener contradicciones con el primer mandatario, quien encarna el primer Gobierno de izquierda en la historia republicana de Colombia, no estaba haciendo ni diciendo nada diferente a lo que expuso durante la contienda electoral.

“Nada de lo que él ha dicho lo ocultó en la campaña. Así a nosotros nos parezca que hay unos temas muy negativos, tenemos que aceptar que ha sido coherente”, destacó el líder natural del partido de oposición en medio del encuentro denominado: ‘Las regiones vuelven al centro’. Estas declaraciones se presentaron al final de su intervención, en la que a pesar de su reconocimiento, arremetió contra el gobierno frente a distintas decisiones.

Asimismo, resaltó la política de diálogo que ha venido adelantando el Gobierno nacional con las comunidades en el país, conocida como: Diálogos Vinculantes Regionales, a través de la cual se ha convocado a la ciudadanía a que planteen sus preocupaciones y soluciones frente a los problemas que se viven desde los territorios. “Yo personalmente aplaudo el diálogo con la ciudadanía colombiana que están adelantando en muchas partes del país. Porque el diálogo es de la esencia del Centro Democrático”, resaltó el expresidente.

Lo que le preocupa a Uribe

Sin embargo, los elogios llegaron hasta ahí y aseguró que actualmente el país está atravesando un complejo panorama en el tema de seguridad. En este caso aseguró que en materia de orden público, el país viene presentando problemas, supuestamente, desde el Gobierno de Juan Manuel Santos, no obstante, señaló que las nuevas políticas podrían recrudecer la violencia e incrementar las acciones armadas por parte de los grupos armados ilegales.

“Vemos con preocupación a las fuerzas armadas bastante afectadas en su silencio y los delincuentes bastantes crecidos”, indicó Uribe Vélez, quien señaló que son críticas que buscan la reflexión por parte del gobierno. Asimismo, manifestó que desde esta orilla ven con preocupación la aprobación de la reforma tributaria, de la que aseguró solo se sabrán sus efectos en los próximos años.

“Temo que el sector minero energético, queda muy afectado, y temo una afectación a tiendas y a consumidores”, manifestó frente a la aprobación del proyecto de reforma que busca la recaudación de cerca de $20 billones para la financiación de programas sociales. Y por último, expresó sus diferencias ante el tema del “tamaño del Estado”, en ese sentido aseguró que desde la oposición creen en un “Estado pequeño que ahorre en burocracia y que ayude a construir sociedad”.

Qué dijo Gustavo Petro frente a los 100 primeros días

Frente a su gestión durante los primeros 100 días, el primer mandatario aseguró en una entrevista con El País, de España, que ha sido más “suave” de lo que se había imaginado, destacando algunos logros complejos durante esta primera parte de este periodo: como la aprobación de la reforma tributaria, y el proyecto que le da vía a la política de la paz total. No obstante, en la entrevista con el medio español señaló los difíciles momentos que ha tenido que enfrentar en materia económica, como la cabalgante inflación y la devaluación del peso.

“Ha sido más suave de lo que pensaba. He logrado cosas difíciles. La mayoría parlamentaria, la aprobación de proyectos fuertes. La reforma tributaria está a punto de aprobarse. Hay una defensa en mi Gobierno de la ciudadanía, del medio ambiente. Y los niveles de aceptación del Gobierno siguen siendo altos”, aseguró el primer mandatario al El País.