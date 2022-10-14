¿Qué dijo el expresidente Uribe sobre la posibilidad de una recesión económica?

Colombia

Luego de que el presidente Gustavo Petro advirtiera que hay una recesión económica “a la vista”, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció en redes sociales frente a este tema. Aseguró que la “amenaza de recesión sugiere” que se busque un acuerdo entre varios sectores.

“La amenaza de recesión sugiere un ACUERDO TÁCITO con el Banco de la República y otro explícito entre Gobierno, Congreso, Trabajadores y Empleadores”, dijo el expresidente Álvaro Uribe a través de las redes sociales.

El comentario del exmandatario surge en medio de la declaración que dio en las últimas horas el presidente Gustavo Petro en la que advirtió que se acerca una recesión económica por cuenta del crecimiento de la tasa de interés.

“Lo cierto es que ha crecido la tasa de interés, que mundialmente entonces tenemos una recesión a la vista y que la tasa de interés incrementada en Colombia servirá de correa de transmisión de la recesión mundial al interior de la economía colombiana”, aseguró el mandatario.