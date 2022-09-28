Reforma de Salud: Uribe alertó por posible fin de prepagada y planes complementarios

Una de las reformas del Gobierno de Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, es la de la salud, cambios que tendrían en vilo al país por los borradores y propuestas de la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien fue elegida por el máximo mandatario.

Por ahora, se sigue trabajando en el borrador y no ha sido presentada al Congreso, por lo que se espera que en los próximos meses se cumpla con esto para conocer a fondo qué se piensa modificar en la salud de los colombianos.

Uno de los ítems principales, que se ve en el borrador, es sobre el supuesto fin de la medicina prepagada y planes complementarios. En el borrador se menciona que no habría pagos y servicios adicionales para la salud, haciendo referencia a estos dos procesos.

Ante esto, las reacciones a favor y en contra en redes sociales fueron miles y se espera con incertidumbre si se pasará finalmente la reforma con esta idea, que posiblemente eliminaría la salud prepagada y planes complementarios que ofrecen EPS y sistemas de salud.

¿Qué dijo Álvaro Uribe sobre la reforma a la salud?

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, mostró su preocupación en redes sociales sobre la supuesta eliminación de estos sistemas y envió un mensaje para el Ministerio de Salud.

“Acabar con la medicina prepagada y los planes complementarios es quitarle recursos a la salud. Pólizas que pagan los particulares le ahorran recursos al sistema”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter este miércoles en la mañana.

Recordemos que este martes, Álvaro Uribe acudió a una reunión con Gustavo Petro, en la que además estuvo presente Alfonso Prada y Miguel Uribe Turbay. Ante esto, los dos políticos mencionaron que hubo un buen diálogo.

¿Qué ha dicho Corcho, minSalud, sobre la reforma a la salud?

“De las EPS que hay, solamente 4 cumplen con los requerimientos flexibles. Pero en este campo también hay corrupción”, afirmó en 10AM Hoy Por Hoy, sobre el supuesto fin de las EPS.

Adicional, sobre cómo recibe el sistema de salud, mencionó que es poco equitativo y además por esto se podría pensar en los planes complementarios.

“Recibo un sistema de salud poco equitativo, que tiene una de las tasas de mortalidad más alta de la OCDE. Por otra parte, en medio de una crisis financiera alta y un cierre de pandemia poco claro”, comentó.

Sobre la reforma, directamente, días atrás mencionó: “es un debate legislativo que se presentará el próximo año, en marzo, y es una necesidad. Hay una realidad objetiva en términos del cumplimiento de condiciones financieras para permanecer en el sistema. La reforma entra a resolver un problema, es una propuesta de transformación del sistema de salud, que de ninguna manera significa que vayamos a destruir el sistema”.